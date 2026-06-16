Un hidromiel casero elaborado en A Pobra con ocho especias logra una distinción de oro en Portugal

Un hidromiel casero hecho por un apicultor de A Pobra ganó las catas del Concurso Internacional Portugués de Hidromiel celebrado en Portugal. Fernando Cores Iglesias venció en dos modalidades: oro y bronce.

Se trata de un certamen dedicado exclusivamente al hidromiel, consolidado como un referente del sector y que reúne a productores, jueces, marcas y expertos en un entorno diseñado para celebrar la excelencia, la innovación y la tradición de este producto ancestral.

El evento promueve catas profesionales, la creación de alianzas estratégicas, talleres especializados, exposiciones y un amplio programa de actividades culturales, fomentando el conocimiento, el intercambio y la promoción del hidromiel a nivel mundial.

Botellas del hidromiel Esencia de especias, elaborado por Fernando Cores Iglesias. / Cedida

En el certamen participaron productores de 14 países de 3 continentes, y se realizaron un total de 500 catas.

Fernando Cores es delegado de la Asociación Galega de Apicultura en Barbanza y Salnés. En esta ocasión se presentó al concurso con dos muestras de aguamiel casera. Una fue elaborada con setas y hongos; aunque no alcanzó ningún título, recibió una muy buena puntuación del jurado. Hace unos meses la envió a un concurso en Polonia, en el que, entre 2.000 catas, alcanzó 74 puntos de 100, si bien fue penalizada por no estar inscrita en la categoría correcta.

La otra muestra, Esencia de especias, elaborada con miel de castaño del Barbanza, agua, levadura y una mezcla de ocho especias, con 14 grados de alcohol, ganó la distinción de oro en la categoría Casero de Metheglin M3-D. Asimismo, logró una distinción de bronce en la final de la categoría Best of show (disputada solo entre los participantes que consiguieron la distinción de oro).

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Fernando Cores está inmerso en el montaje de una fábrica de aguamiel y una tienda de apicultura en A Pobra. Espera tenerla operativa dentro de un año.