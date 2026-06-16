Noia avanza en la reparación de bombeos que llevaban años averiados, y dejará de verter fecales a la ría en setiembre

Dos semanas después de tomar posesión como alcalde de Noia (en agosto de 2025), Francisco Pérez ponía sobre la mesa un objetivo prioritario, tras constatar que el municipio llevaba dos años vertiendo a la ría aguas fecales sin depurar.

En aquel momento, ninguno de los 14 bombeos funcionaba correctamente. Unos presentaban serias deficiencias y otros llevaban años parados.

Y, por si fuera poco, tampoco la estación depuradora de aguas residuales estaba funcionando, porque, tras haber sido precintada en noviembre de 2024 durante una inspección de Trabajo debido a su pésimo estado, en febrero de 2025 habían comenzado las obras de mejora de la planta.

Esta actuación, promovida por Augas de Galicia, cuenta con una inversión de 3 millones de euros, y debería estar lista este mes de junio.

Sin embargo, las obras se retrasarán aún un par de meses, y está previsto que, tras un breve período de pruebas, la redimensionada depuradora entre en funcionamiento en setiembre.

A lo largo de los últimos nueve meses, el Gobierno local llevó a cabo importantes actuaciones para poner a punto los pozos de bombeo, una tarea esencial con vistas a la inminente puesta en marcha de la depuradora.

Así, por ejemplo, se renovaron los bombeos de Río do Porto, y actualmente se trabaja en los del Peirao do Marqués y A Chaínza (en el que entraba agua de mar con la subida de la marea, lo que dañaba la infraestructura).

En el bombeo de A Barquiña, donde las mejoras habían terminado en 2023, no se había hecho la conexión a la red eléctrica, por lo que, pese a las obras, no estaba operativo.

Francisco Pérez, tercero por la derecha, durante una visita a las obras de la depuradora. / Cedida

Ahora, el Concello acaba de sacar la licitación las obras de reparación y puesta en funcionamiento del pozo de bombeo de Barro, situado en la zona de Abruñeiras, que cuentan con una inversión de 33.950 euros.

La actuación consistirá en la instalación de una nueva bomba, que permitirá recuperar la operatividad de esta infraestructura esencial para la red municipal de saneamiento después de varios años sin funcionar.

Según el Gobierno local, se trata, además, de una "infraestructura crítica", ya que es el pozo de bombeo más próximo a la estación depuradora, y desempeña un papel fundamental en el correcto funcionamiento de todo el sistema.

Igualmente, está previsto actuar en el bombeo de O Floro (la obra está en licitación).

"Estamos haciendo una fuerte inversión en materia de saneamiento para revertir una situación muy complicada", señala el alcalde, Francisco Pérez, quien se pregunta "¿cómo es posible que el anterior Gobierno local haya podido dejar desatendido un servicio fundamental, sin actuar durante tanto tiempo?".

El regidor añade que "seguimos avanzando en la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio, actuando sobre puntos críticos de la red para garantizar un servicio más eficiente y fiable".

"Sabemos que este tipo de actuaciones no siempre son visibles, pero son imprescindibles para evitar problemas y para contar con un sistema moderno y preparado para el futuro”, añadió.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manuel Seijas, señaló que “esta actuación da continuidad al trabajo que el Ayuntamiento viene realizando en los últimos meses para mejorar la red de saneamiento, con intervenciones ya ejecutadas en A Albariza y en San Lázaro, y con la mejora del bombeo del paseo marítimo".

Noticias relacionadas

"Nuestro objetivo es seguir avanzando, paso a paso, en la modernización de una infraestructura esencial para el municipio, actuando allí donde más se necesita y resolviendo deficiencias que se arrastraban desde hace años”, explicó.