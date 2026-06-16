Once cancións en clave de diversidade: así afinan os escolares de Ribeira a súa formación en igualdade
Centos de alumnos de once centros educativos asistiron no auditorio á clausura do proxecto Di-versos
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, clausurou este martes a segunda edición do proxecto Di-versos. Cancións diversas pola diversidade. No acto, celebrado no auditorio municipal, escoitáronse as cancións nas que traballaron os centros educativos de Primaria do municipio participantes no proxecto.
Así, preto de 300 escolares de 4º a 6º curso de Primaria de once colexios asistiron para ver o resultado da iniciativa.
"Chega ao seu fin este proxecto, pero non todo o aprendido, porque as vosas mensaxes en forma de cancións perdurarán e tamén o convite a que reflexionemos sobre a importancia da igualdade de
xénero e a corresponsabilidade. Vós sodes o futuro e a mellor maneira de melloralo é a través da educación", dixo a rexedora.
En sentido similar tamén se pronunciou o concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño, ao dicir que "dende o Concello de Ribeira empregamos a música como ferramenta pedagóxica para educar aos máis novos nos valores da igualdade de xénero e na corresponsabilidade".
A iniciativa, financiada ao abeiro do Plan Corresponsables, ten como obxectivos marcados a toma de conciencia da diversidade natural, social e cultural dende unha perspectiva de xénero e de
dereitos da infancia; promover valores de igualdade, corresponsabilidade e coidados; reflexionar sobre usos do tempo, roles de xénero e masculinidades igualitarias; crear unha canción que
aborde a diversidade con enfoque nas temáticas do Plan Corresponsables; e divulgar esta melodía no centro, na comunidade educativa e polas redes sociais como exemplo de boas prácticas en
igualdade.
Fernando Pérez, de Canción Desastre, e Alba Pego, de Xastriñas Solucións Audiovisuais, son os profesionais que prestaron apoio para que as ideas xerminasen e tomasen forma en once cancións cos seus correspondentes vídeos.
O proceso creativo estendeuse dende o mes de abril ata a semana pasada, período no que se crearon e gravaron as pezas, ademais do traballo de edición final do material.
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