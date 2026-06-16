Outro xeito de descubrir Galicia: o itinerario da IXP Barbanza e Iria inaugura en Boiro as Rutas Enoturísticas
Preto de cen persoas participan na primeira das cinco xornadas
Presentouse a Ruta dos Viños Mareiros
O Pazo de Goiáns (Boiro) acolle este martes a primeira das Xornadas das Rutas Enoturísticas das IXP de Viño de Galicia, unha iniciativa que busca promover unha nova forma de descubrir Galicia a través dos seus territorios vitivinícolas, conectando viño, gastronomía, patrimonio e paisaxe baixo unha proposta común.
A primeira cita do programa estivo dedicada á IXP Barbanza e Iria, coa presentación da súa Ruta dos Viños Mareiros, un itinerario que pon en valor a estreita relación entre o viño, o mar e a identidade cultural dun territorio marcado pola influencia atlántica.
A xornada, organizada polos GDR Deloa e Salnés-Ulla-Umia, reúne, entre as sesións de maña e tarde, preto de cen persoas, entre representantes institucionais, profesionais da hostalería e do turismo, adegas, viticultores, prescritores, persoal técnico dos Grupos de Desenvolvemento Rural e público xeral.
A programación comezou cunha reunión de traballo orientada á creación e fortalecemento da Rede de Colaboradores das IXP de Viño de Galicia, na que participaron adegas e representantes dos distintos territorios implicados no proxecto.
Posteriormente celebrouse o acto institucional de apertura, no que participaron José Ramón Romero García, alcalde de Boiro; Juan Manuel Vidal Seage, presidente do GDR Salnés-Ulla-Umia; e José María Tobío, xerente do GDR Pontevedra Morrazo.
O rexedor destacou o potencial do enoturismo como ferramenta para a valorización do territorio, a dinamización económica do rural e a promoción dos viños das IXP galegas.
O xerente do GDR Pontevedra-Morrazo, entidade coordinadora do proxecto, contextualizou os obxectivos desta iniciativa de cooperación, que busca consolidar unha oferta enoturística diferenciada arredor das cinco IXP vitícolas de Galicia e reforzar a súa visibilidade no mercado.
Un dos momentos centrais da xornada foi a presentación da Ruta dos Viños Mareiros, a cargo do antropólogo Rafael Quintía, quen explicou as claves dun itinerario enoturístico e cultural de dous días de duración que conecta as tres adegas da IXP Barbanza e Iria con diversos recursos patrimoniais, paisaxísticos e culturais da comarca.
A sesión da mañá completouse cunha cata comentada dirixida por Luís Paadín e Víctor Paadín, na que os asistentes puideron descubrir as características dos viños da IXP acompañados por unha selección de produtos gastronómicos locais.
Ao longo da xornada tamén permaneceu aberto un espazo expositivo dos itinerarios e dos viños, no que participaron as adegas Entre os Ríos, Castellum Augusti e Cazapitas, achegando ao público unha mostra da diversidade e singularidade dos viños elaborados neste territorio.
Xa pola tarde, a actividade trasladarase ao propio territorio coa realización dunha visita guiada por algúns dos principais recursos incluídos na ruta. Esta experiencia permitirá ás persoas participantes coñecer de primeira man os lugares, paisaxes e elementos patrimoniais que conforman a proposta enoturística da IXP Barbanza e Iria.
A xornada concluirá cunha nova cata comentada e maridada con produto local, reforzando unha das ideas centrais do proxecto: que os viños das IXP son tamén unha porta de entrada para descubrir a cultura, a gastronomía e a identidade dos territorios onde nacen.
Os viños da IXP Barbanza e Iria caracterízanse polo seu perfil atlántico, con elaboracións lixeiras, frescas e equilibradas, de aromas florais e afroitados e cunha marcada expresión do territorio, resultado da interacción entre o clima, a paisaxe e o saber facer das súas adegas e viticultores.
Descubrir Galicia a través do viño
As Rutas Enoturísticas das IXP de Viño de Galicia forman parte do proxecto de cooperación Desenvolvemento do enoturismo nas IXP de Viño de Galicia, promovido polos Grupos de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo (coordinador), Deloa, Mariñas-Betanzos, Comarca de Ourense, Salnés-Ulla-Umia e Montes e Vales Orientais, en colaboración coa Asociación das IXP de Viños de Galicia, as adegas, os viticultores e outros axentes dos cinco territorios participantes.
Tras a cita de Boiro, o programa continuará nas próximas semanas coas presentacións das rutas da IXP Val do Miño-Ourense, IXP Betanzos, IXP Ribeiras do Morrazo e IXP Terras do Navia, completando así un percorrido por cinco territorios que comparten unha mesma filosofía: descubrir Galicia a través dos viños que falan dela.
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