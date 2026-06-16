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ACCIDENTE

Dos personas heridas en un choque frontal en Outes

Una de ellas fue traslada en ambulancia a un centro sanitario

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 66 de la carretera AC-550.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 66 de la carretera AC-550. / Guardia Civil

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José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

Dos personas resultaron heridas, de carácter leve, tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 66 de la carretera AC-550, a su paso por Outes.

El accidente se produjo a las 7.20 horas cuando, según informa la Guardia Civil, uno de los turismos implicados intentaba realizar un giro a la izquierda.

Como consecuencia del impacto dos de los ocupantes resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado uno de ellos en una ambulancia, mientras que otro fue llevado a un centro sanitario por un familiar.

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Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión con el fin de levantar el correspondiente atestado y practicar las pruebas de alcoholemia a los conductores implicados.

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