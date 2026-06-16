ACCIDENTE
Dos personas heridas en un choque frontal en Outes
Una de ellas fue traslada en ambulancia a un centro sanitario
Dos personas resultaron heridas, de carácter leve, tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 66 de la carretera AC-550, a su paso por Outes.
El accidente se produjo a las 7.20 horas cuando, según informa la Guardia Civil, uno de los turismos implicados intentaba realizar un giro a la izquierda.
Como consecuencia del impacto dos de los ocupantes resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado uno de ellos en una ambulancia, mientras que otro fue llevado a un centro sanitario por un familiar.
Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión con el fin de levantar el correspondiente atestado y practicar las pruebas de alcoholemia a los conductores implicados.
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