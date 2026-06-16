Dos personas heridas en un choque frontal en Outes

Dos personas resultaron heridas, de carácter leve, tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 66 de la carretera AC-550, a su paso por Outes.

El accidente se produjo a las 7.20 horas cuando, según informa la Guardia Civil, uno de los turismos implicados intentaba realizar un giro a la izquierda.

Como consecuencia del impacto dos de los ocupantes resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado uno de ellos en una ambulancia, mientras que otro fue llevado a un centro sanitario por un familiar.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión con el fin de levantar el correspondiente atestado y practicar las pruebas de alcoholemia a los conductores implicados.