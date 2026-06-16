Un turoperador veneciano patea el itinerario circular Volta de Gloria para 'vender' el Camino de Santiago por Muros-Noia

La declaración como Itinerario Cultural Europeo de la Vía Querinissima, recorrido inspirado en el viaje de Pietro Querini y del que forma parte el Camino de Santiago por la Ría de Muros-Noia, comienza a dar sus frutos.

Cuando aún no se ha cumplido un mes desde el anuncio hecho por el Consejo de Europa, uno de los más prestigiosos turoperadores venecianos ha visitado estos días el Camino de la Ría de Muros-Noia y la Volta de Gloria, itinerario circular que pone en contacto dos Caminos Jacobeos: el de Fisterra-Muxía y el de la Ría de Muros-Noia.

“La conexión del Camino de la Ría de Muros-Noia con la epopeya del navegante veneciano Pietro Querini sitúa a esta ruta jacobea en una primera línea internacional gracias al respaldo del Consejo de Europa. La visita de Cammini Atlantici es un importante ejemplo de ello”, apunta Luís Oujo, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia y de la Ría da Estrela.

Flavio Prospero, representante del turoperador Cammini Atlantici, ha recorrido tanto el Camino de Santiago de la Ría de Muros-Noia como la Volta de Gloria para conocer sobre el terreno los servicios y posibles itinerarios que puede ofrecer a sus clientes italianos, muy atraídos por todo lo relacionado con el viaje de Querini y su descubrimiento del bacalao seco noruego, que acabaría teniendo un enorme impacto en el comercio europeo del siglo XV.

Durante su estancia en Galicia, Flavio Prospero ha estado acompañado por personal de la Asociación, así como por estrechos colaboradores de la entidad como Montse Paris, de la Asociación Muros Auga e Sal, y Antón Pombo, autor de la guía del Camino de la Ría de Muros-Noia.

El turoperador veneciano ha estado estudiando a fondo el terreno, conociendo las infraestructuras disponibles y testando los servicios que puede ofrecer a sus clientes de una forma profesional y completamente testada. Esto es así porque uno de los pilares de este turoperador es que solo ofrecen rutas que hayan recorrido y alojamientos que hayan probado personalmente.

Además, Prospero también ha recorrido algunos de los parajes naturales más atractivos de Galicia en la Volta de Gloria, itinerario circular que conecta el Camino de Fisterra-Muxía con el de la Ría de Muros-Noia, por lo que Volta de Gloria se presenta como una interesante opción para quienes deseen alargar su visita a Galicia.

Cammini Atlantici

Cammini Atlantici es un turoperador veneciano especializado en rutas de varios días y que está centrado especialmente en el Camino de Santiago, donde ofrece varias rutas personalizadas desde Portugal sin las limitaciones de fechas de salida de grupos y sin preocuparse por la organización, con un presupuesto personalizado para cada experiencia.

Para ello se encargan al completo de la organización de los itinerarios y aportan siempre la presencia de un experto coordinador.

El objetivo, según el propio operador, es que el cliente “viva su experiencia del Camino de Santiago de forma tranquila y relajada, sin tener que preocuparse por la organización y pudiendo contar siempre con nuestro apoyo, sin renunciar a una buena dosis de aventura. Dado que creemos firmemente en la calidad de nuestro servicio, solo ofrecemos rutas probadas, a lo largo de las cuales podemos guiar al cliente de forma segura y profesional”.

Una propuesta de descubrir el camino de forma tranquila y relajada que coincide con la filosofía que inspira tanto al Camino de la Ría de Muros-Noia como a la Volta de Gloria. A ella se suma la Vía Querinissima, que sigue el itinerario del viaje de Pietro Querini en 1431, una de las primeras peregrinaciones documentadas por el Camino de la Ría de Muros-Noia y cuya ruta marítima y terrestre atraviesa Creta, las cosas de España y Portugal, y después se extiende por Noruega, Suecia, Inglaterra, Alemania, Suiza y Austria hasta llegar a Venecia.

La Vía Querinissima se inspira en los hondos valores que surgieron del viaje de Pietro Querini: el diálogo cultural, el intercambio, la hospitalidad, la memoria compartida, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.

La ruta se basa en el itinerario en el viaje emprendido por Querini de Creta a Flandes y que acabó convirtiéndose en una de las odiseas marítimas más emblemáticas del siglo XV, pasando por Cádiz, Canarias, Lisboa y Muros.

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Tras múltiples desventuras, como averías, desvíos forzosos y tormentas, acabaría finalmente en las islas Lofoten, donde descubriría el bacalao seco, que acabaría teniendo un enorme impacto en el comercio europeo de la época.