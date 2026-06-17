De Casa do Mar a centro de interpretación da industria conserveira: así será o novo museo de Boiro
No inmoble ofreceranse contidos interpretativos dixitais para facilitar a información
As obras de restauración e acondicionamento da antiga Casa do Mar de Cabo de Cruz (Boiro) que converterán o inmoble no Museo da Conserva encaran a recta final. O proxecto nace ao abeiro do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSDT) Viaxe a través da historia dos sabores, que lidera a Mancomunidade Barbanza-Arousa, co fin de consolidar a comarca como destino enogastronómico diferenciado, de calidade e desestacionalizado.
A reforma do inmoble inclúe, entre outras cousas, o acondicionamento da fachada, a substitución da carpintería exterior, a instalación dun ascensor e a construción de escaleiras interiores e de aseos adaptados.
O proxecto de posta en valor sustentable do edificio chamado a ser un museo-centro de interpretación da industria conserveira, identitaria da zona, complementarase coa creación de contidos interpretativos dixitais, para facilitar a información e acceso do visitante ao recurso turístico.
A xerente da Mancomunidade, Fátima Cachafeiro, subliñou que “o Museo da Conserva será unha peza clave do relato turístico de Barbanza-Arousa, facilitando que os visitantes descubran como a pesca, a salgadura e a conserva forman parte da nosa historia”.
Neste sentido, destacou que “esta actuación, no conxunto das accións que estamos a desenvolver no marco do plan de sustentabilidade turística, permítenos ofrecer unha experiencia única e diferenciada vinculada á historia dos nosos sabores na que combinamos patrimonio industrial, enogastronomía e paisaxe”.
Foi a finais do século XIX, ao redor de 1880, cando as fábricas galegas de salgadura, entre elas as do norte da ría de Arousa, dan paso ás das conservas herméticas, un chanzo cara o progreso dos negocios marítimos cataláns aos que, pouco a pouco, foron incorporándose familias locais e no ecuador do XIX-XX tamén outras de orixe portugués e castelán.
Pesca, salgadura e conserva debuxan un itinerario socioeconómico e tamén gastronómico que define Barbanza-Arousa, unha identidade que se mantén no tempo e que se quere aproveitar como reclamo turístico.
A suma de enogastronomía (vencellada aos produtos do mar e caldos da IXP Barbanza e Iria), patrimonio industrial e paisaxe alicerzan un relato holístico para atraer visitantes durante todo o ano.
Este Museo da Conserva de Boiro, máis o Museo-centro de interpretación da Salgadura de O Touro (Ribeira), o novo espazo enogastronómico do Museo do Mar de Rianxo, unido á plataforma dixital que visibilizará, sobre os vestixios das antigas plantas de salgadura, a historia do antigo Barrio dos Cataláns da Pobra do Caramiñal, conformarán o destino turístico Barbanza-Arousa.
A rehabilitación construtiva e a creación de contidos dixitais deste novo equipamento son accións incluídas no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino que promove a Mancomunidade Barbanza-Arousa, co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado por fondos Next Generation da UE. Unha dobre acción orzamentada en 250.000 euros.
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