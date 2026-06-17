Cinco grupos animarán o festival de música tradicional Son’s de Aguiño
Desenvolverase o 27 de xuño no parque da Tasca e na casa da cultura da localidade ribeirense
A música tradicional continúa sendo a protagonista de distintas citas culturais en Ribeira. A Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, coa colaboración do Concello, promove a novena edición do festival de música tradicional Son’s, que se desenvolverá o sábado 27 de xuño ás 21.30 horas no parque da Tasca e na casa da cultura.
Cinco grupos musicais amosarán o seu talento: o Grupo de Canto e Percusión As Sete Linguas, o Grupo de Pandeireta Bailadela, o Grupo da A. F. Chorimas de Queiruga, o Grupo Tradicional Os Liantes de Artes e a Banda Lorelia, coñecida orixinalmente como Paracetafolk.
Na presentación participaron a concelleira de Cultura, Ana Barreiro; o vicepresidente da citada asociación, Unai González; Ramona Sampedro, directiva da entidade e pandeireteira de As Sete Linguas; e Manola Valiño, profesora deste grupo.
"Temos unha nova cita co noso folclore que se levará, nesta ocasión, a unha das nosas parroquias, descentralizando así tamén a actividade cultural do centro neurálxico do municipio. Este festival xa
está consolidado do calendario municipal e eríxese como un escaparate do talento das nosas agrupacións de música tradicional, así como doutras da nosa contorna", sinalou a edil.
As persoas asistentes poderán gozar das melodías das referidas agrupacións, así como da foliada libre que haberá ao remate.
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