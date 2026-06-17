Noia inviste 38.000 euros na mellora da contorna da igrexa do Obre con fondos europeos
Habilitaranse novas sendas peonís e renovaranse as redes de abastecemento de auga e saneamento
O Concello de Noia iniciou esta semana as obras de acondicionamento da contorna da igrexa do Obre, unha actuación que permitirá completar a primeira fase das sendas peonís da zona e renovar distintas infraestruturas básicas nun dos espazos patrimoniais máis singulares do municipio.
Os traballos consistirán na execución de novas sendas peonís en adoquín, na conexión ás redes de saneamento e na optimización das redes de abastecemento de auga, contribuíndo así á revalorización da contorna e ao reforzo das prestacións existentes.
O alcalde de Noia, Fran Pérez, destacou que “se trata dunha actuación financiada integramente con fondos europeos do Plan de Sostibilidade Turística no Destino (PSTD), que permitirá seguir avanzando na recuperación e posta en valor de enclaves de gran relevancia histórica e cultural para o noso concello”.
Pola súa banda, o tenente de alcalde, Manolo Seijas, explicou que “destinamos 38.000 euros a actuar na contorna da igrexa do Obre e adaptala a un espazo acorde coa súa importancia histórica. A intervención permitirá mellorar especialmente o lugar do Sinó e os arredores da igrexa, dotando a zona de mellores servizos, maior accesibilidade e unha imaxe máis harmonizada co valor patrimonial do conxunto”.
A obra foi adxudicada á empresa local Tono Floro, reforzando así tamén a participación do tecido empresarial do municipio na execución dos investimentos promovidos polo Concello.
Desde o Goberno municipal destacan que esta actuación forma parte da estratexia de recuperación e posta en valor dos espazos históricos e patrimoniais de Noia, combinando a conservación do legado cultural coa modernización das infraestruturas e a mellora da accesibilidade para a veciñanza e para as persoas visitantes.
Esta intervención súmase a outras actuacións impulsadas polo Concello para preservar e dinamizar o patrimonio local, consolidando unha liña de traballo orientada á protección dos elementos históricos do municipio e á creación de espazos máis accesibles e atractivos para a cidadanía e para quenes visitan Noia.
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