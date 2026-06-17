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O areal sonense do Cruceiro estreará en xullo un refuxio climático

O Porto do Son participa, xunto con Baiona e Viveiro, nun proxecto piloto de praias inclusivas

Pola esquerda, María del Carmen Gueimunde, Luís Oujo e Jesús Vázquez Almuíña, con Ángeles Vázquez.

Pola esquerda, María del Carmen Gueimunde, Luís Oujo e Jesús Vázquez Almuíña, con Ángeles Vázquez. / Cedida

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Suso Souto

O Porto do Son

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, asinou este mércores cadanseu convenio de colaboración cos alcaldes de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña; O Porto do Son, José Luis Oujo; e Viveiro, María del Carmen Gueimunde, para a execución do proxecto piloto de praias inclusivas nos seus concellos.

Trátase da instalación de estruturas climáticas sostibles e integradas na paisaxe que servirán de refuxio ás persoas con problemas de mobilidade en caso de condicións climáticas adversas, como poden ser vagas de altas temperaturas.

O obxectivo é que estas instalacións climáticas estean á disposición da cidadanía no vindeiro mes de xullo.

O Concello do Porto do Son propuxera dúas praias: a do Cruceiro (no núcleo urbano do Porto do Son) e a de Coira (no núcleo de Portosín). Finalmente, elixiuse a do Cruceiro, por ser o areal urbano do Porto do Son, por contar cun gran parque infantil nas inmediacións e por dispor de todos os servizos, entre outras razóns.

Imaxe de arquivo da praia do Cruceiro do Porto do Son.

Imaxe de arquivo da praia do Cruceiro do Porto do Son. / Turismo.gal

Esta iniciativa da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que conta cun orzamento de 85.000 euros, contribúe a dar resposta a exixencias vinculadas a distintivos de calidade ambiental, como a Bandeira Verde e a Bandeira Azul, xa que melloran as condicións de accesibilidade, sostibilidade e confort nos espazos públicos.

Nese senso, con esta actuación avánzase na creación de contornas máis inclusivas, resilientes e adaptadas ás necesidades da cidadanía, promovendo a igualdade de oportunidades no uso do espazo público.

En concreto, estas estruturas climáticas contarán con accesos sen barreiras arquitectónicas, espazos amplos que permiten a mobilidade de persoas usuarias de cadeiras de rodas, sinalización táctil e visual adaptada, zonas de descanso accesibles e elementos que favorecen a orientación seguridade.

Este proxecto piloto, que se enmarca nas iniciativas que a Xunta está a poñer en marcha no marco da Lei de xestión e ordenación integrada do litoral de Galicia (Loxilga), é unha mostra máis da aposta do Goberno galego por uns servizos de tempada de calidade e respectuosos coa paisaxe e co ambiente.

De feito, para este 2026, o primeiro xestionado de forma íntegra pola Xunta, outorgáronse títulos habilitantes para case 800 servizos e instalacións, tanto no dominio público marítimo-terrestre como en servidume de protección, para postos de praia, terrazas, casetas de salvamento, duchas e pasarelas, hamacas, antucas, hidropedais, caiacs, escolas de surf, etc.

No caso concreto dos postos de praia, e no marco desa aposta por impulsar medidas de mellora ambiental e paisaxística do litoral, o Goberno galego fixo un concurso de ideas para deseñar un prototipo que sirva de modelo para que estes establecementos hostaleiros sexan máis sostibles, eficientes, accesibles e integrados na paisaxe litoral.

De feito, a maiores, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático convocou unha liña de axudas para impulsar prácticas sostibles neste tipo de establecementos.

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Todas estas iniciativas desenvolven o obxectivo da Loxilga de ordenar os usos do dominio público marítimo-terrestre desde unha tripla perspectiva: ambiental, social e económica, garantindo a protección dos ecosistemas costeiros e un desenvolvemento sostible.

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