O Laboratorio de Análisis Clínicas do Hospital do Barbanza renova a certificación do seu sistema de xestión de calidade
O servizo, que conta cun cadro de persoal formado por 16 profesionais, vén de implantar novos equipos, sistemas informáticos e procesos asistenciais
O Laboratorio de Análises Clínicas do Hospital do Barbanza renova a certificación do seu sistema de xestión de calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001 tras implantar novos equipos, sistema informático e actualizar os procesos asistenciais.
Pertencente ao Servizo de Análises Clínicas da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, obtivo a certificación inicial do seu Sistema de Xestión de Calidade segundo a norma internacional UNE-EN ISO 9001 en 2010.
Durante o ano 2025 leváronse a cabo grandes cambios, tanto de infraestrutura técnica de equipos como do sistema informático que dá soporte ao laboratorio, polo que foi preciso incorporar eses cambios á documentación do Sistema de Xestión de Calidade, así como modificar aspectos relevantes do mesmo como análise de contexto, indicadores, riscos e oportunidades, etc.
En canto aos recursos humanos, o laboratorio do complexo sanitario de Ribeira conta cun equipo formado por 16 profesionais: 1 administrativo, 13 técnicos de laboratorio e 2 facultativas que se incorporaron ao servizo en setembro de 2025.
Entre xaneiro e febreiro deste 2026 leváronse a cabo tanto a auditoría interna como a externa que fixeron posible novamente a recertificación do laboratorio e premiaron o esforzo de todo o persoal, "acreditando o compromiso continuo coa excelencia na implicación de todos os profesionais que forman e formaron parte deste laboratorio ao longo destes anos, nos que afrontaron con solvencia e rigor as dificultades e cambios no equipo asistencial, mantendo os seus excelentes resultados", sinalan dende a Consellería de Sanidade.
Os sistemas de xestión de calidade constitúen unha valiosa ferramenta para a sistematización das mellores prácticas no desenvolvemento dos procesos asistenciais e a medición e mellora continua do desempeño e dos resultados dos servizos sanitarios, así como a valoración da satisfacción e expectativas dos profesionais solicitantes e a avaliación anual do cumprimento dos requisitos mediante auditorías, internas e externas.
As avaliacións anuais, tanto internas como externas, aseguran que os servizos cumpren cos máis altos estándares de calidade, fomentando unha cultura de mellora continua na organización.
"A implantación desta cultura de avaliación nos servizos, que coordina a Subdirección de Calidade, reflicte o compromiso da dirección da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza coa excelencia na atención sanitaria", engaden dende a Consellería.
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta
- La promoción de Magisterio de 1976 vuelve a la USC medio siglo después: 'Viñeron antigos alumnos desde Madrid e Cádiz
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- El festival O Son do Camiño de Santiago, en diez cifras
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027