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O Laboratorio de Análisis Clínicas do Hospital do Barbanza renova a certificación do seu sistema de xestión de calidade

O servizo, que conta cun cadro de persoal formado por 16 profesionais, vén de implantar novos equipos, sistemas informáticos e procesos asistenciais

Equipo de profesionais do Laboratorio de Análisis Clínicas do Hospital do Barbanza.

Equipo de profesionais do Laboratorio de Análisis Clínicas do Hospital do Barbanza. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

O Laboratorio de Análises Clínicas do Hospital do Barbanza renova a certificación do seu sistema de xestión de calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001 tras implantar novos equipos, sistema informático e actualizar os procesos asistenciais.

Pertencente ao Servizo de Análises Clínicas da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, obtivo a certificación inicial do seu Sistema de Xestión de Calidade segundo a norma internacional UNE-EN ISO 9001 en 2010.

Durante o ano 2025 leváronse a cabo grandes cambios, tanto de infraestrutura técnica de equipos como do sistema informático que dá soporte ao laboratorio, polo que foi preciso incorporar eses cambios á documentación do Sistema de Xestión de Calidade, así como modificar aspectos relevantes do mesmo como análise de contexto, indicadores, riscos e oportunidades, etc.

En canto aos recursos humanos, o laboratorio do complexo sanitario de Ribeira conta cun equipo formado por 16 profesionais: 1 administrativo, 13 técnicos de laboratorio e 2 facultativas que se incorporaron ao servizo en setembro de 2025.

Entre xaneiro e febreiro deste 2026 leváronse a cabo tanto a auditoría interna como a externa que fixeron posible novamente a recertificación do laboratorio e premiaron o esforzo de todo o persoal, "acreditando o compromiso continuo coa excelencia na implicación de todos os profesionais que forman e formaron parte deste laboratorio ao longo destes anos, nos que afrontaron con solvencia e rigor as dificultades e cambios no equipo asistencial, mantendo os seus excelentes resultados", sinalan dende a Consellería de Sanidade.

Os sistemas de xestión de calidade constitúen unha valiosa ferramenta para a sistematización das mellores prácticas no desenvolvemento dos procesos asistenciais e a medición e mellora continua do desempeño e dos resultados dos servizos sanitarios, así como a valoración da satisfacción e expectativas dos profesionais solicitantes e a avaliación anual do cumprimento dos requisitos mediante auditorías, internas e externas.

As avaliacións anuais, tanto internas como externas, aseguran que os servizos cumpren cos máis altos estándares de calidade, fomentando unha cultura de mellora continua na organización.

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"A implantación desta cultura de avaliación nos servizos, que coordina a Subdirección de Calidade, reflicte o compromiso da dirección da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza coa excelencia na atención sanitaria", engaden dende a Consellería.

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