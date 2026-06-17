Trinta e cinco emprendedoras compartirán experiencias na Pobra ao redor de 23 proxectos
Pertencen a ámbitos como o turismo, o comercio, a creatividade, os servizos, a artesanía ou o benestar
O Coworking Pobra completou o aforo previsto para a II Xornada de Encontro e Conexión entre Mulleres e Proxectos, que se celebrará este xoves 18 de xuño. Un total de 35 mulleres participarán nesta xornada, na que estarán representados 23 proxectos profesionais de ámbitos tan diversos como o turismo, o comercio, a creatividade, os servizos, a artesanía ou o benestar.
A elevada participación rexistrada nesta segunda edición pon de manifesto o interese existente por contar con espazos de encontro que favorezan a creación de sinerxías, o intercambio de experiencias e o fortalecemento das redes profesionais entre mulleres emprendedoras.
Segundo indica Fátima Rodríguez, xestora e dinamizadora do Coworking Pobra, “emprender con perspectiva de xénero supón un cambio de paradigma: pasamos de competir a coopetir, entendendo que a colaboración e a xestión emocional son activos tan valiosos para o negocio como a propia estratexia comercial. Xerar espazos onde as mulleres poidan explorar recomendacións cruzadas ou deseño de proxectos conxuntos resulta altamente gratificante para o tecido económico local”.
Compartir experiencias e crear alianzas
Fóra do espazo habitual do Coworking Pobra, a xornada desenvolverase en dúas localizacións da vila. A actividade dará comezo ás 18.00 horas na praia do Areal cun obradoiro de xestión emocional aplicada ao emprendemento, impartido por Nancy Silva, de Apertas de Cores.
Máis tarde, ás 20.30 horas, as participantes trasladaranse ao Chiringuito de Xobre, onde serán recibidas pola anfitrioa Beatriz Rivas. A continuación desenvolverase unha dinámica de networking organizada por mesas temáticas centradas nos sectores do turismo, o benestar, a creatividade, o ocio, o comercio e o impacto social.
O propósito desta actividade é facilitar o coñecemento mutuo entre as participantes, promover a colaboración profesional e favorecer a creación de proxectos compartidos que contribúan ao desenvolvemento económico e social da comarca. A xornada contará tamén coa participación da concelleira de Promoción Económica da Pobra do Caramiñal, Amparo Cerecedo.
Impulso ao talento e á colaboración
Esta iniciativa forma parte das accións que o Coworking Pobra desenvolve ao longo do ano como integrante da Rede de Espazos Colaborativos da Deputación da Coruña. A través deste programa promóvense actividades de acompañamento ao emprendemento, formación especializada, encontros profesionais e accións destinadas a fortalecer o tecido económico local.
A boa resposta acadada nesta segunda edición confirma a utilidade deste tipo de encontros para favorecer a colaboración, ampliar as redes de contacto e impulsar novas oportunidades profesionais entre as emprendedoras da contorna.
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