El Concello de Ribeira afronta 4 reclamaciones que suman 9,1 M€: por rescatar un parking y derribar una gasolinera

El Concello de Ribeira deberá hacer frente a una doble reclamación relacionada con el rescate del aparcamiento subterráneo del Parque del Centenario.

Y es que la empresa que entonces era concesionaria (Proinsa) no está conforme con los 1,5 millones de euros de la liquidación abonada por el Concello (entonces presidido por Luis Pérez), pues reclama un total de 4,2 millones. La alcaldesa, María Sampedro, no aclaró si en esta cifra están descontados o no los 1,5 millones.

Pero, además, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que, según el Gobierno local, era parte interesada al poseer algún derecho sobre la propiedad, considera que esa liquidación debió hacerse a su favor.

Así pues, Proinsa y Sareb presentaron sendos contenciosos-administrativos en los que reclaman un total de 5,7 millones de euros.

Así lo desveló este jueves la alcaldesa en un pleno extraordinario, forzado por la oposición, en el que se instaba al Ejecutivo local a dar explicaciones sobre otras dos reclamaciones millonarias, relacionadas en este caso con el derribo de la gasolinera de Xarás por mandato judicial.

Terreno en el que se ubicaba la gasolinera de Xarás, ya desmantelada. / Suso Souto

Se trata de una reclamación de 2,7 millones por parte de la firma que levantó la gasolinera (SBC) y otra de 700.000 euros por parte de la gasolinera que recurrió la licencia (Agro do Forno).

Luis Pérez (BNG) acusó al Gobierno local presidido entonces por Manuel Ruiz (PP) de haber "maniobrado" para otorgar licencia, primero, e intentar legalizar, después, una gasolinera que fue declarada ilegal por tres instancias judiciales (Tribunal Contencioso-Administrativo de Santiago, TSXG y Tribunal Supremo).

La primera licencia se otorgó en 2014, y en 2017 se dictó la primera sentencia que la anulaba. "El PP tiró entonces igualmente hacia adelante", dijo Pérez. El edil nacionalista acusó al Gobierno de Ruiz de "maniobrar para ocultar que había informes preceptivos sobre la prohibición expresa de cambiar los usos de la parcela, dado que se habían producido en ella tres incendios forestales".

"En 2021, el Gobierno de Manuel Ruiz se saltó a la torera cualquier dictamen judicial e intentó legalizar algo que era manifiestamente ilegal", añadió.

"Quien las hizo, debe pagarlas", señaló Pérez, quien instó a la alcaldesa a "derivar la responsabilidad patrimonial" a la que pueda ser condenado el Concello por estos hechos hacia quienes firmaron la concesión de las licencias.

El edil socialista Francisco Suárez-Puerta dijo que "hay otras gasolineras que también podrían declararse afectadas y reclamar". Asimismo, acusó al Ejecutivo de Ruiz de "intentar legalizar la instalación con artificios jurídicos basados en que se construyó sobre una parcela segregada".

Vicente Mariño (del PBBI, socio de Gobierno del PP en la actualidad) dijo que "si hay reclamaciones las dirimirá la Justicia" y que las licencias se concedieron con todos los informes técnicos favorables.

Mariño añadió que "la oposición le está construyendo el relato a las reclamantes para culpar al Concello y para que puedan cobrar las indemnizaciones, en vez de defender los intereses municipales".

La alcaldesa, María Sampedro, aseguró que "la Junta de Gobierno Local actuó con arreglo a la ley y con responsabilidad, pues todos los informes eran favorables, incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Xunta. "La obligación del Concello era la de conceder la licencia", indicó.

Asimismo, señaló que, cuando se tramitó la licencia, "el Concello no tenía conocimiento de que se habían producido incendios en ese terreno; eso se supo ya en el marco del procedimiento judicial".

La regidora le reprochó a Luis Pérez que, siendo alcalde, no incoase el expediente de responsabilidad patrimonial presentado por Agro do Forno, "que entonces pedía 1,5 millones, y que ahora está en vía judicial, en la que reclama 700.000 euros".

Respecto a la reclamación de SBC, dijo que se inició su tramitación administrativa y que se están recabando los informes oportunos.

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Finalmente, la mandataria aseguró que, llegado el momento, y si se confirma la imposición de las reclamaciones al Concello, "yo tendré que pedir responsabilidades a quien firmó una Declaración de Impacto Ambiental favorable".