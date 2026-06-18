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A Deputación coruñesa informa en Ribeira das axudas provinciais para asociacións veciñais e de mulleres rurais

Cristina Capelán reuniuse con directivas da Asociación de Amas de Casa para divulgar a convocatoria e recoller propostas para futuras liñas de apoio

Cristina Capelán, terceira pola esquerda, xunto a Puri Cores, presidenta das Amas de Casa de Ribeira, segunda, e otros dous membros da entidade.

Cristina Capelán, terceira pola esquerda, xunto a Puri Cores, presidenta das Amas de Casa de Ribeira, segunda, e otros dous membros da entidade. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

A deputada de Mar e Medio Rural da Deputación da Coruña, Cristina Capelán, mantivo este xoves en Ribeira un encontro con directivas da Asociación de Amas de Casa da localidade para informar das axudas provinciais dirixidas ás asociacións veciñais e de mulleres rurais da provincia.

A reunión serviu para explicar as convocatorias deste ano, resolver dúbidas e recoller ideas e suxestións das propias entidades, co obxectivo de telas en conta no deseño de futuras liñas de apoio.

Capelán lembrou que a Deputación vén de conceder preto de 104.000 euros en axudas a asociacións veciñais e entidades de mulleres rurais para financiar diferentes actividades de promoción económica, dinamización comunitaria, formación, convivencia, envellecemento activo e lecer ao longo de 2026.

Estas axudas están dirixidas a entidades de concellos de menos de 50.000 habitantes, é dicir, todos os municipios da provincia agás A Coruña, Santiago e Ferrol. Entre os proxectos apoiados figuran obradoiros de memoria, cursos de ximnasia, actividades de estimulación física e cognitiva, encontros veciñais, viaxes culturais, accións formativas e programas para fortalecer a vida comunitaria nas parroquias.

“A mellor maneira de que as axudas funcionen é escoitar a quen as utiliza. Por iso vimos explicar as convocatorias, pero tamén tomar nota das necesidades reais das asociacións, das dificultades que atopan na tramitación e das propostas que poden axudarnos a mellorar futuras liñas”, sinalou Cristina Capelán.

A deputada destacou o papel das asociacións como “unha peza clave para manter vivos os nosos pobos, crear espazos de encontro e impulsar actividades que melloran a vida diaria da veciñanza”.

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O encontro en Ribeira forma parte do traballo de proximidade que a Deputación desenvolve co tecido asociativo da provincia para divulgar mellor os recursos dispoñibles, detectar novas necesidades e reforzar o papel das entidades locais na dinamización social dos concellos.

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