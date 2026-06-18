El programa O mar na escola acercó la vela a 380 alumnos de Costa da Morte
Antía Canosa Vázquez, alumna del CEIP de O Pindo, fue la ganadora del concurso de dibujo de Stolt Sea Farm
El consistorio de Carnota acogió la clausura del programa O mar na escola: xogando co vento, una iniciativa liderada por la Escola de Vela Cataventos con el apoyo de los concellos de Cee, Dumbría, Fisterra, Corcubión, Muxía y Carnota, la Xunta, la Real Federación Galega de Vela, el Club Marítimo Carrumeiro y la empresa Stolt Sea Farm.
En esta edición participaron un total de 380 alumnos, que disfrutaron de la experiencia de navegar por las rías de la Costa da Morte. En el acto se hizo entrega del premio del VIII Concurso de dibujo Stolt Sea Farm.
La ganadora de este certamen fue Antía Canosa Vázquez, alumna del CEIP de O Pindo, quien recibió un lienzo de su dibujo y un kit de merchandising y que podrá visitar una de las instalaciones de Stolt Sea Farm con sus compañeros de clase.
Antía recibió el premio de manos del alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, y de Javier de Francisco, responsable de Relaciones Institucionales de Stolt Sea Farm.
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El Combo Dominicano lidera un macrofestival este sábado a 40 minutos de Santiago: tres escenarios, comida y fiesta hasta el amanecer
- Cristóbal Touriñán, ganadero en Muxía: 'El 90% de nuestra cosecha de maíz está afectada por el gusano soldado
- Cierra Labadía Petramora, la tienda de la saga Domínguez que acercó productos gourmet del campo a miles de hogares de Santiago
- El parking de la Intermodal será clave en la transformación del diseño urbano de Santiago
- El joven de O Pino que llega pisando fuerte con su reguetón en gallego: “Gustaríame poder tocar algún día no Son do Camiño”
- La USC entra en el top 10 de las universidades españolas por docencia, investigación y empleabilidad
- Sorprenden 'in fraganti' a un ladrón en el interior de una vivienda en Santiago tras colarse por su parte trasera