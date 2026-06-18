El programa O mar na escola acercó la vela a 380 alumnos de Costa da Morte

El consistorio de Carnota acogió la clausura del programa O mar na escola: xogando co vento, una iniciativa liderada por la Escola de Vela Cataventos con el apoyo de los concellos de Cee, Dumbría, Fisterra, Corcubión, Muxía y Carnota, la Xunta, la Real Federación Galega de Vela, el Club Marítimo Carrumeiro y la empresa Stolt Sea Farm.

En esta edición participaron un total de 380 alumnos, que disfrutaron de la experiencia de navegar por las rías de la Costa da Morte. En el acto se hizo entrega del premio del VIII Concurso de dibujo Stolt Sea Farm.

La ganadora de este certamen fue Antía Canosa Vázquez, alumna del CEIP de O Pindo, quien recibió un lienzo de su dibujo y un kit de merchandising y que podrá visitar una de las instalaciones de Stolt Sea Farm con sus compañeros de clase.

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Antía recibió el premio de manos del alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, y de Javier de Francisco, responsable de Relaciones Institucionales de Stolt Sea Farm.