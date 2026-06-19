Carlos Blanco será o pregoeiro das festas de Muros, nas que actuarán a París de Noia, a Panorama e 9Louro
Celebraranse do 28 ao 30 de xuño e no programa figuran tamén Nelson Quintero, DJ DavidDeYone, Moira Lutar e xmaseda65
A rexedora de Muros, María Lago, presentou este venres, acompañada da tenente de alcaldesa e edil de Cultura, Caridad González, e outros membros do Goberno local, a programación das festas da localidade, que se celebrarán os días 28, 29 e 30 de xuño.
“Estas festas nacen coa vontade de ofrecer unha programación moderna, ambiciosa e pensada para todos os públicos, combinando tradición e innovación", dixo a rexedora.
"Queremos ir máis alá da simple verbena para converter esta cita nun gran acontecemento cultural, social e de lecer que proxecte a mellor imaxe do noso concello”, asegurou María Lago.
A concelleira de Festas, Laura Rivadeneira, destacou pola súa parte que “estou moi ilusionada coa programación que preparamos para Muros en Festas, pensada para que persoas de todas as idades poidan gozar e participar”.
“Desde a concellería de Festas traballamos con dedicación para ofrecer unha celebración que combine tradición, música e convivencia, e confío en que estes días se convirtan nunha oportunidade para compartir, reencontrarnos e vivir xuntos o mellor ambiente festivo”, engadiu Rivadeneira.
O cartel das festas é de Xaime Beiro, dando continuidade o Concello á súa aposta polos artistas e deseñadores vinculados a Muros e poñendo en valor o seu traballo fronte á tendencia de realizar carteis a través da Intelixencia Artificial.
O 28 de xuño, Día do Orgullo, Muros recupera o pregón para as festas da man de Carlos Blanco, actor e monologuista, para dar paso a un Vermú Orgulloso con DJ DavidDeYone e Moira Lutar.
Pola tarde, terá lugar a Festa das Cores, para dar paso pola noite á actuación da orquestra París de Noia.
“Trátase dunha data festiva e tamén reivindicativa; a sociedade non poder dar pasos atrás na defensa dos dereitos LGTBIQ+”, sinalou Maruxa Martínez, concelleira de Igualdade.
O día 29, festividade de San Pedro, haberá a tradicional procesión, misa cantada, sesión vermú e fogos de artificio. Xa pola noite, actuará a orquestra Panorama.
O día 30, festividade de San Lois, a música será protagonista con Nelson Quintero (As nosas música de aquí), e haberá un fin de festa con xmaseda65 e 9Louro.
Na presentación do programa participaron tamén a concelleira de Cultura, Caridad González, que recomendou “o concerto de Nelson Quintero”; a concelleira de Seguridade Cidadán, Sandra Maneiro, que agradeceu “o traballo da Policía Local, Garda Civil, Protección Civil e GES para que as festas transcurran con normalidade”; e o concelleiro de Deportes, Damián Torea.
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