Vuelca un camión-hormigonera en una rotonda de Boiro
El accidente se produjo en Vilariño, en el acceso a la autovía, y el conductor resultó herido leve
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Boiro
El vuelco de un camión-hormigonera en una rotonda complicó el tráfico rodado en la tarde de este viernes en Boiro.
El accidente se produjo a las tres y media de la tarde en la zona de Vilariño, en la carretera comarcal AC-305, en la rotonda de acceso a la autovía del Barbanza.
El conductor resultó herido leve. Fue necesaria una grúa de gran tonelaje para retirar el camión, que quedó volcado sobre su lateral derecho en uno de los carriles de la rotonda.
Agentes de Tráfico y de la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil, organizaron un dispositivo desviando los vehículos.
El vial estuvo cortado en ese punto durante toda la tarde.
- El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos
- La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Santiago alcanzará los 37º el próximo martes
- Cierra Labadía Petramora, la tienda de la saga Domínguez que acercó productos gourmet del campo a miles de hogares de Santiago
- Trabajadoras de Axuda no Fogar luchan por la subida del kilometraje en Teo: 'Algunha compañeira camiña ata 27 kilómetros
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- La terraza escondida en el centro de Santiago que triunfa con su café de especialidad: 'Le gusta a todo el mundo
- Katy Perry y Dani Martín abren a lo grande la primera noche de O Son do Camiño
- O Son do Camiño empieza este jueves con «42.000 personas» y Katy Perry y Dani Martín como estrellas