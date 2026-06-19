Vuelca un camión-hormigonera en una rotonda de Boiro

El vuelco de un camión-hormigonera en una rotonda complicó el tráfico rodado en la tarde de este viernes en Boiro.

El accidente se produjo a las tres y media de la tarde en la zona de Vilariño, en la carretera comarcal AC-305, en la rotonda de acceso a la autovía del Barbanza.

El conductor resultó herido leve. Fue necesaria una grúa de gran tonelaje para retirar el camión, que quedó volcado sobre su lateral derecho en uno de los carriles de la rotonda.

Agentes de Tráfico y de la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil, organizaron un dispositivo desviando los vehículos.

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El vial estuvo cortado en ese punto durante toda la tarde.