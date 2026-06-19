A Xunta e Amicos lanzan un caderno didáctico para achegar aos escolares a riqueza do mar e dos seus produtos
O material aborda a importancia da biodiversidade da ría, das artes de pesca tradicionais e do papel da xente do mar na conservación dos recursos
A localidade ribeirense de Aguiño acolleu este xoves unha nova reunión do comité social da rexión asociada Arousa-lab, unha iniciativa nacida no marco do proxecto europeo Atlantic-Arctic
Agora para promover a colaboración entre os distintos actores vinculados ao mar e ao territorio.
Na xuntanza participaron a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez; os patróns maiores de Aguiño, Ribeira e A Illa de Arousa; e representantes de Opmega e de entidades vinculadas ao sector marítimo-pesqueiro e á conservación ambiental, así como Xoán España, director xeral da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos, que participa no programa.
Durante a reunión realizouse un balance das accións desenvolvidas nos últimos meses e presentouse un novo caderno de actividades dirixido á comunidade escolar. Este material didáctico busca achegar aos máis novos á biodiversidade da ría, ás artes de pesca tradicionais e ao importante papel que desempeña a xente do mar na conservación e aproveitamento sostible dos recursos mariños.
Na xornada tamén participaron o director de Sostibilidade de Profand, Antonio Álvarez; o seu director de RR.HH, Alexandre Pérez; o director térnico de Octolarvae, Álvaro Roura; e o técnico David Costas, que se encargaron de explicar o labor que se está a desenvolver por parte de Octolarvae en materia de estudo e restauración de especies mariñas como o chopo ou o polbo.
A continuación, os asistentes participaron nunha visita ás accións de restauración de fondos mariños que se están desenvolvendo nas augas do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.
Entre os asistentes estaban tamén o edil de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes; o presidente da agrupación de mariscadores de Aguiño, Manuel Ángel Reiriz; e usuarios de Amicos.
Durante a actividade puideron coñecer de preto o traballo de recuperación de especies como as gorgonias, as laminarias ou a zostera, así como a súa importancia para a biodiversidade mariña e para a actividade pesqueira e marisqueira da ría.
Xoán España destacou que “o máis importante de Arousa-lab é o compromiso que continúan demostrando todas as entidades participantes. Administracións, confrarías, centros de investigación, organizacións do sector e entidades sociais estamos a traballar xuntos co obxectivo de poñer en valor a cultura mariñeira, apoiar a xente do mar e contribuír ao coidado do noso patrimonio natural”.
España engadiu que “a colaboración entre actores tan diversos é o que permite que xurdan iniciativas con impacto real no territorio. Arousa-lab é un exemplo de como o diálogo, a cooperación e a implicación colectiva poden converterse nun motor para afrontar os retos ambientais e sociais da ría e construír oportunidades para o futuro”.
Pola súa banda, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro destacou o labor de iniciativas como Arousa-lab, sinalando que “coidar do noso mar é garantir o futuro do noso sector marítimo-pesqueiro".
"Non habería futuro se non coidamos eses fondos, se non coidamos esa biodiversidade con accións como a que imos realizar hoxe coa solta de laminarias, que son fundamentais para coidar os nosos fondos ao ser o berce de moitas das nosas especies", engadiu.
A titular de Desenvolvemento Pesqueiro encadrou esta inspección in situ lembrando que "a colaboración con Amicos a través do proxecto Arousa-Lab demostra que a innovación e o coñecemento científico deben ir da man das comunidades locais".
Enfoque participativo e europeo
O proxecto Arousa-Lab desenvólvese ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre a Consellería do Mar e a asociación Amicos, dotado cun financiamento de 70.000 euros.
O programa atópase integrado no proxecto transnacional europeo A-AAGORA, que aplica un modelo participativo para estender o coñecemento científico e a innovación cara aos axentes locais, promovendo prácticas sustentables que melloren a xestión dos recursos e a competitividade dos produtos do mar.
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