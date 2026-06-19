A Xunta dota de climatización ao centro de día de Muros e acometerá reformas no de Outes
Pintarase o interior do inmoble, instalaranse novos pavimentos, proteccións na escaleira interior e revestimentos nunha parte da fachada
O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou este venres o centro de día para persoas maiores de Outes, pertencente á rede pública autonómica. Acompañado do alcalde do concello, Francisco Calo, o xerente do Consorcio anunciou a firma dun convenio de colaboración para a realización de obras de mellora neste centro, que se executarán este mesmo verán.
O Consorcio destinará 48.000 euros ao pintado do interior do inmoble, á instalación de novos pavimentos, á renovación das proteccións na escaleira interior e a un novo revestimento nunha parte da fachada. O Concello encargarase de contratar e de facer o seguimento das obras.
Estes traballos súmanse a outra actuación de melloras que se fixeron no centro o ano pasado, por importe de 20.000 euros, a través doutro convenio entre as administracións autonómica e local.
Por outra banda, Perfecto Rodríguez visitou tamén o centro de día de Muros, que conta dende a semana pasada cunha nova instalación de climatización.
O ente autonómico destinou máis de 48.000 euros a mellorar o sistema de climatización do equipamento, en concreto das salas polivalentes, do comedor e da cociña.
Con esta actuación, tanto o persoal como os usuarios gañan en comodidade, sobre todo, nos meses de verán, cando as temperaturas son máis elevadas.
O Executivo autonómico financiou esta actuación con fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Ademais, forma parte dun plan de melloras dos centros de maiores do Consorcio que se está levando a cabo este ano, cun investimento total de 1,7 millóns de euros.
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