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A Xunta dota de climatización ao centro de día de Muros e acometerá reformas no de Outes

Pintarase o interior do inmoble, instalaranse novos pavimentos, proteccións na escaleira interior e revestimentos nunha parte da fachada

Perfecto Rodríguez, esquerda, e Francisco Calo, con usuarios do centro de día de Outes.

Perfecto Rodríguez, esquerda, e Francisco Calo, con usuarios do centro de día de Outes. / Cedida

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Suso Souto

Outes

O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou este venres o centro de día para persoas maiores de Outes, pertencente á rede pública autonómica. Acompañado do alcalde do concello, Francisco Calo, o xerente do Consorcio anunciou a firma dun convenio de colaboración para a realización de obras de mellora neste centro, que se executarán este mesmo verán.

O Consorcio destinará 48.000 euros ao pintado do interior do inmoble, á instalación de novos pavimentos, á renovación das proteccións na escaleira interior e a un novo revestimento nunha parte da fachada. O Concello encargarase de contratar e de facer o seguimento das obras.

Estes traballos súmanse a outra actuación de melloras que se fixeron no centro o ano pasado, por importe de 20.000 euros, a través doutro convenio entre as administracións autonómica e local.

Por outra banda, Perfecto Rodríguez visitou tamén o centro de día de Muros, que conta dende a semana pasada cunha nova instalación de climatización.

O ente autonómico destinou máis de 48.000 euros a mellorar o sistema de climatización do equipamento, en concreto das salas polivalentes, do comedor e da cociña.

Con esta actuación, tanto o persoal como os usuarios gañan en comodidade, sobre todo, nos meses de verán, cando as temperaturas son máis elevadas.

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O Executivo autonómico financiou esta actuación con fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Ademais, forma parte dun plan de melloras dos centros de maiores do Consorcio que se está levando a cabo este ano, cun investimento total de 1,7 millóns de euros.

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