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Barbanza Arousa, un mar de sabores entre a ría e a serra

Natureza, gastronomía, tradición xacobea e patrimonio fan de Rianxo, Boiro, A Pobra e Ribeira un destino que vela pola calidade e a sustentabilidade

Praia de Carragueiros, en Boiro, un dos moitos areais dos que se pode gozar no territorio de Barbanza Arousa

Praia de Carragueiros, en Boiro, un dos moitos areais dos que se pode gozar no territorio de Barbanza Arousa / CEDIDA

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Redacción

Boiro

Barbanza Arousa é un destino no que o mar e a montaña conviven a poucos quilómetros de distancia. Integrado polos municipios de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira, este territorio da ría de Arousa destaca pola súa riqueza paisaxística, a súa identidade mariñeira e unha oferta turística que combina natureza, gastronomía, cultura e tradición.

As praias, os espazos naturais e as rutas de sendeirismo permiten descubrir unha contorna privilexiada na que o visitante pode gozar tanto do litoral como da serra do Barbanza. A esta diversidade paisaxística súmase unha profunda conexión coa historia e coa cultura de Galicia, visible no patrimonio, nas tradicións e no carácter acolledor das súas vilas.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

A gastronomía constitúe un dos grandes atractivos do destino. Os peixes e mariscos da ría, xunto coas conservas, son protagonistas dunha oferta culinaria que se completa cos viños da IXP Barbanza e Iria. Mexillóns, berberechos, ameixas ou navallas convértense en auténticos embaixadores dun territorio que ten no produto local unha das súas principais fortalezas.

Barbanza Arousa tamén mantén unha estreita relación co fenómeno xacobeo. Polo territorio discorren a Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Río Ulla e o Camiño do Barbanza-A Orixe, que permiten descubrir paisaxes pouco coñecidas seguindo a pegada da peregrinación a Compostela.

A comarca reforzou ademais nos últimos anos a súa aposta por un modelo turístico baseado na calidade e na sustentabilidade. Neste ámbito enmárcase o Plan de Sostibilidade Turística Barbanza Arousa, Viaxe a través da historia dos sabores, financiado con fondos Next Generation, que busca poñer en valor a tradición pesqueira, salgadeira, conserveira e vitivinícola do territorio.

Entre as actuacións previstas destacan o Museo da Conserva e da Salazón, a recuperación da memoria industrial do barrio dos Cataláns e novas experiencias vinculadas ás adegas e conserveiras actuais. O proxecto contempla tamén a creación dun club de produto que integrará os sectores turístico e alimentario, degustacións en aulas enogastronómicas situadas en Rianxo e rutas sostibles en bicicletas eléctricas.

A experiencia complétase cunha ampla oferta vinculada ao mar e á cultura. Os portos pesqueiros, as lonxas, os miradoiros sobre a ría, as festas gastronómicas e o legado literario e histórico de figuras vencelladas á comarca permiten descubrir un territorio que conserva a súa esencia sen renunciar á innovación turística. Cada visita convértese así nun percorrido polos sabores, as paisaxes e as historias que definiron a identidade de Barbanza Arousa ao longo dos séculos.

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