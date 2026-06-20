Botan a andar en Noia os 304 participantes na Andaina dos 100 km do Barbanza
Percorrerán ata este domingo un itinetario a través dos concellos de Noia, Lousame, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e O Porto do Son
Noia acolleu na tarde deste sábado a saída dos 304 participantes na Andaina dos 100 quilómetros do Barbanza, organizada polo Club International Trekkers Barbanza-Sar.
A saída tivo lugar dende o pavillón municipal Alonso Rodríguez, onde rematará a andaina este domingo ás catro da tarde.
Os participantes percorrerán un itinetario a través dos concellos de Noia, Lousame, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e O Porto do Son.
Na saída da andaina estiveron presentes os alcaldes de Noia, Francisco Pérez, e de Rianxo, Julián Bustelo, así como concelleiros e concelleiras de varios concellos do Barbanza.
Tamén asistiron Manuel Losada, presidente do Club International Trekkers Barbanza-Sar, e representantes da Federación Galega de Montañismo.
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