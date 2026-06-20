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Botan a andar en Noia os 304 participantes na Andaina dos 100 km do Barbanza

Percorrerán ata este domingo un itinetario a través dos concellos de Noia, Lousame, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e O Porto do Son

Julián Bustelo, centro, e Francisco Pérez, detrás á dereita, na saída da andaina.

Julián Bustelo, centro, e Francisco Pérez, detrás á dereita, na saída da andaina. / Cedida

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Suso Souto

Noia

Noia acolleu na tarde deste sábado a saída dos 304 participantes na Andaina dos 100 quilómetros do Barbanza, organizada polo Club International Trekkers Barbanza-Sar.

A saída tivo lugar dende o pavillón municipal Alonso Rodríguez, onde rematará a andaina este domingo ás catro da tarde.

Os participantes na Andaina dos 100 km do Barbanza, ao seu paso pola ponte de Traba, en Noia.

Os participantes na Andaina dos 100 km do Barbanza, ao seu paso pola ponte de Traba, en Noia. / Cedida

Os participantes percorrerán un itinetario a través dos concellos de Noia, Lousame, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e O Porto do Son.

Na saída da andaina estiveron presentes os alcaldes de Noia, Francisco Pérez, e de Rianxo, Julián Bustelo, así como concelleiros e concelleiras de varios concellos do Barbanza.

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Tamén asistiron Manuel Losada, presidente do Club International Trekkers Barbanza-Sar, e representantes da Federación Galega de Montañismo.

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