Cargamentos de wolframio ao fondo do mar: o boicot mineiro a Alemaña na II Guerra Mundial
Presentado en Lousame o libro Wolfram: el camino negro, no que colabora a técnica local María Teresa Sobradelo repasando a historia da mina de San Finx
Máis de medio cento de veciños e veciñas de Lousame asistiron á presentación do libro Wolfram: el camino negro, publicado pola Universidade de León e que analiza o impacto histórico da extracción, comercio e uso do wolframio no noroeste peninsular durante a Segunda Guerra Mundial e a ditadura franquista.
A presentación correu a cargo de Rosa Arburua Goinetxe, coordinadora da publicación, e María Teresa Sobradelo Creo, licenciada en Historia e técnica municipal do Concello de Lousame, quen se encargou de escribir a parte dedicada ás minas de San Finx.
Na apertura do acto, a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, destacou que o libro “non só analiza aspectos e problemáticas históricas, senón que tamén aborda cuestións sociais como as condicións de traballo das persoas que extraían, lavaban, roubaban ou vendían o wolframio e a repercusión que esta actividade tivo nas súas vidas e na dos seus pobos, como Lousame”.
Rosa Arburua contou aos presentes como durante a II Guerra Mundial os aliados non precisaban do wolframio, e que algúns cargamentos mesmo acabaron no fondo do mar, pero decidiron que tiñan que facer todo o posible para que os alemáns non o conseguiran, o que derivou nunha competencia feroz que multiplicou o seu prezo.
Deste xeiro, o Estado español case pagou a débeda da guerra cos impostos extraídos do wolframio. Iso si: a súa publicación e comercialización provocou situacións de película, como a que narrou a propia Rosa Aruburua, referente a un cargamento que logrou cruzar por Navarra, evitando os controis e circulando por zonas perigosas.
Pola súa banda, María Teresa Sobradelo falou non só do seu artigo, Las minas de San Finx: el origen de la minería del wolframio en España, senón que salientou as semellanzas da explotación de San Finx coas outras dúas recollidas no libro: Casaio e Peña del Seo, como que as tres explotan o wolframio sobre un filón de cuarzo.
Así mesmo, salientou as particularidades da mina lousamiá, como que comezou a ser explotada xa no século XIX por parte dunha compañía inglesa: de 1880 ata os anos corenta do século XX.
“A etapa inglesa é de moito esplendor na explotación da mina, pero as condicións laborais eran malas. Os ingleses viñeron a San Finx buscando estaño e dotárono de infraestruturas, pois case todos os edificios actuais foron construídos por eles", explicou.
"Trouxeron máquinas para aumentar a produción, dotaron o complexo de electricidade, construíron o edificio dos compresores que mecanizan o traballo... e aumentou a poboación”, sinalou Mayte Sobradelo.
Ademais, salientou que “unha das primeiras manifestacións sindicais que houbo en Galicia tivo lugar en San Finx, porque alá polo 1903 había máis de cen traballadores que reclamaban melloras nas súas condicións laborais, que eran de doce horas e media de traballo. Non conseguiron todo, pero algo si”.
Tamén lembrou que “entre 1920 e 1930 houbo moita mortandade en Lousame debido ao traballo na mina de San Finx, porque se picaba en seco. E o wolframio está nunha veta de cuarzo e ese po é sílice pura que non se depositaba, xa que a mina traballaba día e noite".
"Se houbera as mascarillas que tivemos durante a pandemia... Pero nin iso: algúns porían un trapo pola cara e pouco máis, pois morrían aos seis meses de silicose. Iso fixo que os homes de Lousame deixaran de querer traballar no interior da mina”, sinalou.
Investir en cultura
O alcalde de Lousame, Esteban Ares, pechou o acto destacando que “a nosa obriga como Goberno local é investir en cultura, en historia, sobre todo cando é a historia do noso pobo. Creo que todos os cartos que se invisten en cultura e historia invístense no futuro dos veciños e do pobo, porque temos a obriga de trasladarllo ás próximas xeracións para que a nosa historia non se perda".
Neste sentido, fixo fincapé en que “non se pode entender Lousame sen falar das minas de San Finx".
Wolfram: el camino negro é un libro de investigación histórica editado pola Universidade de León, escrito en castelán e prologado por Joan Mario Thomás.
Consta de sete colaboracións: Los comienzos, de Rosa Arburua Goinetxe e Javier Fernández Loazo; El wolframio español en la Segunda Guerra Mundial: aspectos generales, de Diego Castro Franco; Las minas de San Finx: el origen de la minería del wolframio en España, de María Teresa Sobradelo Creo; Oro negro en los montes de Casaio: la gran apuesta nazi, de Christian Barrio Fernández e Laura Martínez Panizo; Wolframio, espionaje, contrabando y guerrilla en el noroeste peninsular y la Peña del Seo”, de Diego Castro Franco; Euskal Herría en la ruta del contrabando, de Rosa Arburua Goinetxe; e El wolfram en el siglo XXI, de Javier Fernández Lozano.
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