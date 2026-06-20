ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Muros invita a descubrir a súa historia por terra e por mar
Ofrece visitas guiadas gratuítas para dar a coñecer a maxia da súa zona antiga e das súas praias, así como o seu patrimonio marítimo
Redacción
Muros vive de fronte ao mar, cunha zona antiga moi ben conservada, porto pesqueiro, praias e patrimonio marítimo. «O noso casco histórico é digno de ver e mira cara unha costa marabillosa», destaca a concelleira de Turismo, Caridad González.
Escapadas con Encanto 2026Escapadas con Encanto 2026
O Concello de Muros ofrece visitas guiadas gratuítas por terra e por mar, diúrnas e nocturnas, cun servizo de barco turístico entre xuño e setembro. Entre os seus principais atractivos figuran o Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo de Sel, o Muíño de Mareas do Pozo do Cachón, o Monte Louro, a lagoa de Xalfas e praias para todos os gustos, «algunhas idóneas para deportes de vento e outras auténticos remansos de paz». A do Castelo é a favorita da concelleira, pois lle trae moias lembranzas como nai e avoa.
No centro histórico, as rúas empedradas, as prazas porticadas, a Colexiata de Santa María do Campo ou o Arco de Don Diego conservan a esencia dunha vila mariñeira centenaria.
A Caridad González.tamén quere poñer en valor o labor da hostalería e o comercio locais, cunha guía que distribuirá proximamente.
- La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche
- El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas
- El local de un histórico comercio del centro de Santiago se convertirá en un outlet de ropa y complementos
- Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago
- Katy Perry, de compras por Santiago antes del concierto: adquirió varias piezas de artesanía gallega en el casco histórico
- Katy Perry y Dani Martín abren a lo grande la primera noche de O Son do Camiño
- Operarios escoltados por la Guardia Civil cortan la electricidad a los okupas de Bertamiráns
- Búscate entre el público de O Son do Camiño