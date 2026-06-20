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ESCAPADAS CON ENCANTO 2026

Muros invita a descubrir a súa historia por terra e por mar

Ofrece visitas guiadas gratuítas para dar a coñecer a maxia da súa zona antiga e das súas praias, así como o seu patrimonio marítimo

Caridad González, concelleira de Turismo de Muros. | CEDIDA

Caridad González, concelleira de Turismo de Muros. | CEDIDA

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Redacción

Muros

Muros vive de fronte ao mar, cunha zona antiga moi ben conservada, porto pesqueiro, praias e patrimonio marítimo. «O noso casco histórico é digno de ver e mira cara unha costa marabillosa», destaca a concelleira de Turismo, Caridad González.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

O Concello de Muros ofrece visitas guiadas gratuítas por terra e por mar, diúrnas e nocturnas, cun servizo de barco turístico entre xuño e setembro. Entre os seus principais atractivos figuran o Centro de Interpretación do Patrimonio Marítimo de Sel, o Muíño de Mareas do Pozo do Cachón, o Monte Louro, a lagoa de Xalfas e praias para todos os gustos, «algunhas idóneas para deportes de vento e outras auténticos remansos de paz». A do Castelo é a favorita da concelleira, pois lle trae moias lembranzas como nai e avoa.

No centro histórico, as rúas empedradas, as prazas porticadas, a Colexiata de Santa María do Campo ou o Arco de Don Diego conservan a esencia dunha vila mariñeira centenaria.

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A Caridad González.tamén quere poñer en valor o labor da hostalería e o comercio locais, cunha guía que distribuirá proximamente.

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