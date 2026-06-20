ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Noia, a vila medieval que viu a luz como Porto do Apóstolo
A pegada da peregrinación, unha das zonas históricas máis fermosas de Galicia e unha contorna privilexiada convértena nun destino único
Redacción
Noia leva séculos mirando ao mar e a Compostela ao mesmo tempo. A súa historia está estreitamente ligada ao fenómeno xacobeo, ata o punto de ser coñecida como o Porto do Apóstolo, a porta de entrada para numerosos peregrinos que chegaban por mar antes de emprender o último treito cara á tumba de Santiago.
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A importancia desta relación reflíctese aínda hoxe no seu extraordinario patrimonio histórico. O corazón da vila é un dos conxuntos medievais mellor conservados de Galicia, un labirinto de rúas empedradas, soportais, casas señoriais e pazos urbanos que medraron ao abeiro da antiga muralla. Non en van, Noia foi durante séculos unha das localidades máis prósperas do litoral galego, grazas ao comercio marítimo e á súa condición de punto estratéxico nas rutas de peregrinación.
Presidindo o centro histórico érguese a monumental igrexa de San Martiño, unha das grandes xoias do gótico galego. Moi preto atópase outro dos símbolos de Noia, a igrexa de Santa María A Nova, que conserva no seu interior o Museo das Laudas Gremiais, considerado o conxunto de lápidas medievais máis importante de Europa. Nelas pódense descubrir os oficios, símbolos e historias dunha vila que viviu durante séculos do mar.
O percorrido urbano permite atopar tamén edificios emblemáticos como o Casino, obra do célebre canteiro Pepe da Agulla; o histórico Teatro Coliseo Noela; a Casa do Concello coa súa singular torre neogótica; ou a Alameda e os xardíns Felipe de Castro, presididos por árbores centenarias e con vistas privilexiadas.
Fóra do núcleo urbano, a riqueza patrimonial continúa en lugares como a igrexa e claustro de San Francisco, o Hospital de Adentro, testemuño da atención aos peregrinos medievais, ou os numerosos pazos e templos que salpican as parroquias do municipio. Tamén destaca o Dolmen de Argalo, unha impresionante mostra do pasado megalítico da comarca.
A contorna natural constitúe outro dos grandes atractivos. A espectacular central hidroeléctrica do Tambre, proxectada por Antonio Palacios, combina patrimonio industrial e paisaxe nun enclave singular rodeado de rutas de sendeirismo e bosques atlánticos. O río Tambre acompaña aquí percorridos que permiten descubrir unha fermosa paisaxe fluvial.
A paisaxe marítima completa a oferta turística do municipio. As praias de Testal, Boa Grande, Boa Pequena ou Taramancos ofrecen areais tranquilos e contornas naturais de gran valor ecolóxico no fondo da ría de Muros e Noia. O sistema dunar do Testal ou os recunchos máis resgardados de Boa son algúns dos espazos máis apreciados por quen goza dunha vila con identidade mariñeira e medieval.
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