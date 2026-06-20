ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Outes, unha paisaxe que se abre á ría de Muros e Noia
O concello combina sendeirismo, paseos fluviais, praia e patrimonio mariñeiro nun destino certamente privilexiado que respira cara ao mar
Redacción
Outes ofrece unha combinación equilibrada de natureza, costa e paisaxe interior, cun territorio no que o monte, o río e o mar aparecen sempre moi preto. A súa situación na ría de Muros e Noia converte o municipio nun destino ideal para descubrir sen présas, a través de rutas, paseos e recunchos con forte identidade propia.
Escapadas con Encanto 2026Escapadas con Encanto 2026
Un dos principais atractivos é a ruta Albán-Tremuzo, un percorrido de 14 quilómetros que pasa pola praia de Broña, visita imprescindibles, e ascende ata o monte Tremuzo, o punto máis alto do concello. Desde o cumio obtense unha das panorámicas máis espectaculares da ría de Muros e Noia.
Outro espazo destacado é o paseo fluvial do Tins, un itinerario duns tres quilómetros que percorre ambas as marxes do río preto da súa desembocadura na Serra de Outes. A ruta permite achegarse a unha paisaxe tranquila, marcada pola vexetación de ribeira e polo son da auga.
O litoral ten un dos seus grandes referentes no Freixo, porto con forte tradición mariñeira desde o que parte o veleiro histórico Joaquín Vieta. A súa travesía pola ría permite achegarse ao patrimonio marítimo do municipio.
A escapada pode completarse en Ponte Nafonso, que ofrece unha das estampas máis recoñecibles da zona.
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