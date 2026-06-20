Ribeira e Vilanova de Arousa estreitan lazos culturais en torno a Valle-Inclán

A concelleira de Cultura de Ribeira, Ana Barreiro, participou este sábado na sinatura dun convenio entre o Ateneo de Ribeira e a Asociación de Amigos de Valle-Inclán de Vilanova de Arousa para impulsar conxuntamente actividades no eido cultural.

O documento foi rubricado polo presidente do Ateneo, Ciprián Rivas, e o presidente da dita asociación, José María Paz.

Posteriormente tiveron lugar os primeiros actos ao abeiro deste acordo, coa presentación do número 51 da revista Cuadrante (unha publicación con 26 anos de traxectoria) e do libro Los orígenes de Valle-Inclán. (Tierra, linaje y leyenda).

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A edil destacou o establecemento de sinerxías como unha "valiosa ferramenta que nos permitirá coñecer máis sobre Valle-Inclán e a súa pegada en Ribeira, como xa puidemos albiscar nas primeiras xornadas de Historia do noso municipio".