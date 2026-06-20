Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
O Son do CamiñoNuevo local EnsancheOla de calorCastro de AbaixoNoelia Gestoso
instagram

Unhas 500 persoas sucan as augas de Arousa e o Ulla, de Ribeira a Pontecesures, para conmemorar a Traslatio

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, sumouse á peregrinación marítimo-fluvial

Embarque dos participantes na travesía no porto de Ribeira.

Embarque dos participantes na travesía no porto de Ribeira. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Ribeira

Unhas 500 persoas (entre elas, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde) participan este sábado, en varios barcos que se van incorporando durante a travesía, na Traslatio organizada pola Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla para conmemorar a viaxe que se fixo co corpo do Apóstolo Santiago de Palestina a Galicia.

Tras un acto na lonxa de Ribeira, iniciouse a ruta marítima para logo remontar o río Ulla ata Pontecesures, onde se oficiará a bendición dos barcos.

A cuadraxésima edición da conmemoración da Traslatio tivo Ribeira como porto anfitrión despois de 14 anos.

O Concello de Ribeira forma parte da referida entidade dende 1999 e conta en Bandourrío cun dos 17 cruceiros deste único vía crucis marítimo-fluvial.

Marta Villaverde, no centro, flanqueada por Ana Barreiro e Sánchez-Agustino, xunto a outras autoridades, no acto celebrado na lonxa de Ribeira.

Marta Villaverde, no centro, flanqueada por Ana Barreiro e Sánchez-Agustino, xunto a outras autoridades, no acto celebrado na lonxa de Ribeira. / Cedida

No transcurso do acto institucional realizado na lonxa, a concelleira de Turismo e Cultura, Ana Barreiro, manifestou a "honra" de que o municipio ribeirense fose seleccionado como porto de saída desta singradura.

"A nosa terra non se entende sen o mar. Son moitas as familias que viven do mar de maneira directa e indirecta. Pero alén disto, para nós o mar tamén é cultura, tradición e identidade", dixo.

Así mesmo, para a edil "a Traslatio ten un importante valor dende o punto de vista cultural, paisaxístico, turístico e medio ambiental porque, ademais, de facer unha peregrinaxe, podemos gozar da riqueza da ría de Arousa e do río Ulla".

"Unímonos hoxe á experiencia pola que optan moitos peregrinos de vivir esta variante do Camiño Portugués", engadiu.

Esta travesía recrea a coñecida como Traslatio, considerada a orixe de todos os Camiños de Santiago

Marta Villaverde, no centro, flanqueada por Xosé Merelles e Julio Abalde, a bordo do catamarán.

Marta Villaverde, no centro, flanqueada por Xosé Merelles e Julio Abalde, a bordo do catamarán. / Cedida

Durante a súa intervención, Julio Abalde destacou "o valor histórico, cultural e espiritual desta ruta", así como a súa contribución á promoción do patrimonio galego e ao dinamismo turístico dos municipios polos que transcorre.

O subdelegado puxo en valor o traballo da Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla para preservar unha tradición que cada ano reúne centos de peregrinos e embarcacións. 

Pola súa banda, Marta Villaverde destacou a importancia das tradicións marítimo-pesqueiras e a relevancia do Camiño de Santiago na cultura marítima e no turismo de Galicia e, en especial deste ruta, "o único vía crucis marítimo-fluvial do mundo", dixo.

"Trátase dunha das tradicións máis senlleiras do feito xacobeo", engadiu a conselleira.

Deseguido, un catamarán saíu dende o porto ribeirense para unirse ao resto de embarcacións procedentes das distintas localidades costeiras da ría e conformar unha flota con aproximadamente 500

peregrinos.

Entre os participantes estaban tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; o senador Manuel Ruiz; o comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román; e o presidente da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Javier Sánchez-Agustino.

Noticias relacionadas

A Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla, declarada de Interese Turístico de Galicia, é o único Camiño de Santiago que conta cun vía crucis marítimo fluvial, integrado por 17 cruceiros que sinalizan o percorrido ata a chegada a Padrón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents