Unhas 500 persoas sucan as augas de Arousa e o Ulla, de Ribeira a Pontecesures, para conmemorar a Traslatio
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, sumouse á peregrinación marítimo-fluvial
Unhas 500 persoas (entre elas, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde) participan este sábado, en varios barcos que se van incorporando durante a travesía, na Traslatio organizada pola Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla para conmemorar a viaxe que se fixo co corpo do Apóstolo Santiago de Palestina a Galicia.
Tras un acto na lonxa de Ribeira, iniciouse a ruta marítima para logo remontar o río Ulla ata Pontecesures, onde se oficiará a bendición dos barcos.
A cuadraxésima edición da conmemoración da Traslatio tivo Ribeira como porto anfitrión despois de 14 anos.
O Concello de Ribeira forma parte da referida entidade dende 1999 e conta en Bandourrío cun dos 17 cruceiros deste único vía crucis marítimo-fluvial.
No transcurso do acto institucional realizado na lonxa, a concelleira de Turismo e Cultura, Ana Barreiro, manifestou a "honra" de que o municipio ribeirense fose seleccionado como porto de saída desta singradura.
"A nosa terra non se entende sen o mar. Son moitas as familias que viven do mar de maneira directa e indirecta. Pero alén disto, para nós o mar tamén é cultura, tradición e identidade", dixo.
Así mesmo, para a edil "a Traslatio ten un importante valor dende o punto de vista cultural, paisaxístico, turístico e medio ambiental porque, ademais, de facer unha peregrinaxe, podemos gozar da riqueza da ría de Arousa e do río Ulla".
"Unímonos hoxe á experiencia pola que optan moitos peregrinos de vivir esta variante do Camiño Portugués", engadiu.
Esta travesía recrea a coñecida como Traslatio, considerada a orixe de todos os Camiños de Santiago.
Durante a súa intervención, Julio Abalde destacou "o valor histórico, cultural e espiritual desta ruta", así como a súa contribución á promoción do patrimonio galego e ao dinamismo turístico dos municipios polos que transcorre.
O subdelegado puxo en valor o traballo da Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla para preservar unha tradición que cada ano reúne centos de peregrinos e embarcacións.
Pola súa banda, Marta Villaverde destacou a importancia das tradicións marítimo-pesqueiras e a relevancia do Camiño de Santiago na cultura marítima e no turismo de Galicia e, en especial deste ruta, "o único vía crucis marítimo-fluvial do mundo", dixo.
"Trátase dunha das tradicións máis senlleiras do feito xacobeo", engadiu a conselleira.
Deseguido, un catamarán saíu dende o porto ribeirense para unirse ao resto de embarcacións procedentes das distintas localidades costeiras da ría e conformar unha flota con aproximadamente 500
peregrinos.
Entre os participantes estaban tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; o senador Manuel Ruiz; o comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román; e o presidente da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Javier Sánchez-Agustino.
A Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla, declarada de Interese Turístico de Galicia, é o único Camiño de Santiago que conta cun vía crucis marítimo fluvial, integrado por 17 cruceiros que sinalizan o percorrido ata a chegada a Padrón.
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