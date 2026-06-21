Muere una vecina de Noia en la playa de Broña, en Outes, al parecer tras sufrir una indisposición
Un bañista dio la voz de alarma al ver el cuerpo boca abajo en la orillla
Un bañista encontró en la tarde de este domingo el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de Broña, en la parroquia de San Cosme de Outeiro, del municipio de Outes.
La víctima es una mujer de unos setenta años, cuya identidad se corresponde con las iniciales M.A.D.A., vecina de Noia.
El cuerpo, que estaba boca abajo, en la orilla, fue retirado por los socorristas, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que ya había fallecido.
En principio, todo apunta a que la muerte se produjo a consecuencia de una indisposición.
Hasta el lugar del suceso, que trascendió poco antes de las cuatro y media de la tarde, se desplazaron agentes de la Guardia Civil, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Noia.
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