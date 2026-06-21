A Xunta asfalta a contorna da rotonda de entrada ao centro de Noia, e o Concello renova o firme do vial de Eiroa
Nas vindeiras semanas tallaranse árbores situadas nas proximidades de vivendas de Orro e na entrada ao lugar de Boña
O Concello de Noia está a executar as obras de mellora da pavimentación no lugar de Eiroa ao abeiro do POS+ Adicional da Deputación da Coruña, unha actuación que permitirá renovar o firme nun dos viarios que presentaba un avanzado estado de deterioro.
A intervención conta cun investimento de 37.450,25 euros e consiste no fresado do firme existente, a reposición dunha nova capa de rodadura e a adaptación dos elementos da rede de saneamento existentes para mellorar a seguridade e a comodidade da circulación.
O tenente de alcalde e concelleiro de Obras, Manuel Seijas, destacou que “é fundamental seguir investindo nos núcleos rurais do noso concello para mellorar a calidade de vida da veciñanza. Temos moitos viarios que precisan actuacións e tamén instalacións de abastecemento e saneamento que presentan importantes deficiencias acumuladas durante anos".
"Sabemos que queda moito por facer, pero temos que ir actuando pouco a pouco, planificando investimentos e dando resposta ás necesidades máis urxentes", engadiu.
Seijas incidiu en que “o rural non pode quedar atrás. A mellora dos servizos básicos é unha prioridade para este Goberno e por iso estamos aproveitando todas as liñas de financiamento posibles para acometer actuacións que melloren as infraestruturas municipais e garantan uns servizos públicos de calidade”.
Pola súa banda, o alcalde de Noia, Francisco Pérez Caamaño, sinalou que “o apoio da Deputación da Coruña resulta fundamental para que concellos como Noia poidan executar investimentos necesarios para seguir mellorando as infraestruturas municipais".
"Esta obra en Eiroa é unha mostra do compromiso do Goberno municipal coa conservación dos viarios e coa atención ás necesidades das parroquias e dos núcleos rurais”, explicou.
O rexedor engadiu que “estamos a traballar para que os investimentos cheguen a todo o municipio, avanzando de forma progresiva na mellora dos servizos básicos e das infraestruturas que utiliza a veciñanza no seu día a día”.
Rotonda de entrada á vila
Pola súa banda, a Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas iniciou as obras de mellora na contorna da rotonda da estrada AC-550 situada fronte á casa consistorial.
En concreto, renóvase o firme na rúa Carcasia, na intersección coa rúa da Coruña, mellorando a capa de rodaxe, co obxectivo de garantir unha circulación máis segura.
Ademais, nas vindeiras semanas levaranse a cabo traballos da corta de árbores situadas nas proximidades de vivendas no lugar de Orro, na rotonda que une a estrada AC-550 co ramal de saída a Noia, AC-549, co fin de mellorar a seguridade e evitar riscos derivados da proximidade do arborado ás edificacións.
Tamén se procederá á corta de arborado na intersección da AC-553, na entrada ao lugar de Boña, na parroquia de Sampaio, para acadar unha maior visibilidade na incorporación á rotonda, contribuíndo á fluidez do tráfico.
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