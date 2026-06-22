Artístico y autorizado, pero en un inmueble protegido: pasa a blanco un florido mural del casco histórico de Noia

Aprovechando los trabajos de restauración a los que se está sometiendo a los restos del acueducto medieval de Noia expuestos en la calle Rodíguez Cadarso, a donde en 2013 fueron trasladados para su musealización, en pleno casco histórico, una empresa procedió este lunes a eliminar un mural que se había realizado en la pared del inmueble que los alberga y que cuenta con protección ambiental.

Operarios de la empresa que está realizando mejoras en el inmueble al que en 2013 fueron trasladados restos del acueducto medieval de Noia, para su musealización, en pleno casco histórico, procedieron este lunes a eliminar un mural que se realizó en una de sus paredes, dado que la edificación cuenta con protección ambiental.

El mural había sido realizado por el artista Doctor Toy en un lateral del inmueble, ubicado en la intersección de las calles Porta da Vila y Rodríguez Cadarso.

"Ningún veciño ou veciña, nin tampouco a Administración, pode facer unha actuación deste tipo nun inmoble con protección, polo que a súa autorización (por parte do anterior Goberno local, que presidía o popular Santiago Freire) supuxo un quebranto da normativa que non se lle consente á veciñanza", señaló al respecto el portavoz municipal del BNG, Ricardo Suárez.

El edil nacionalista añade que "alén desta protección, o mural nin sequera pasou pola comisión especial do casco histórico". Es decir: asegura que el mural fue "autorizado" por el anterior Gobierno, pese a que este no contaba con los preceptivos permisos de la Comisión Especial de Seguimiento del Plan Especial del Conjunto Histórico de Noia.

Imagen del mural realizado por el artista Doctor Toy y que fue eliminado este lunes. / BNG

La Comisión Especial de Seguimiento del Plan Especial del Conjunto Histórico de Noia es un órgano municipal encargado de agilizar trámites, evaluar actuaciones y controlar el desarrollo urbanístico en la zona del casco histórico.

"Calquera persoa que teña unha propiedade no casco histórico sabe que para calquera actuación neste ámbito debe pasar por ela e cumprir cos preceptos establecidos. A administración local nunca debería estar por riba das normas, e iso non se pode permitir", añadió.

Ricardo Suárez: "Trátase de respectar a lei"

"Somos conscientes de que para moitas persoas se trata dunha intervención visualmente atractiva e de que o debate podería reducirse facilmente a unha cuestión de gustos. Porén, o que está en xogo vai máis alá de que unha obra poida parecer máis ou menos fermosa. Trátase de respectar a lei e de que non haxa un agravio comparativo para quen ten propiedades no casco histórico", dijo Suárez.

Los edificios y espacios protegidos del casco histórico noiés están sometidos a una normativa específica destinada a preservar el patrimonio.

Ficha del plan de protección del casco histórico de Noia sobre la protección ambiental del inmueble. / BNG

"Esa protección existe precisamente para evitar que o criterio estético de cada momento ou de cada persoa determine as intervencións que se realizan nun conxunto histórico de valor colectivo. Se alguén causou dano ao autor do mural, foi quen lle autorizou a facelo onde non estaba permitido", explican desde el BNG.

Además, Ricardo Suárez asegura que hace dos años, justo después de que se hiciera el mural, técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio y de la oficina municipal de Rehabilitación del casco histórico "certificaron na comisión de seguimento do casco histórico que o Goberno local pasara por riba da legalidade ao non realizar os trámites legais necesarios para actuar sobre un muro que conta con protección ambiental e no que se atopa exposto o acueduto medieval".

Francisco Pérez: "non contou nunca coas autorizacións necesarias"

Por su parte, el actual Gobierno local, que preside el socialista Francisco Pérez, señala que el mural se eliminó "en cumprimento das indicacións trasladadas pola Dirección Xeral de Patrimonio" y que "non contou nunca con ningunha das autorizacións necesarias".

Santiago Freire: "Tenía carácter temporal; no era una actuación irrevocable"

Consultado al respecto por este diario, el exalcalde Santiago Freire dijo que "con independencia de que lo reglado habría sido pedir autorización a Patrimonio", su Gobierno autorizó el mural "porque tenía carácter temporal" y porque "cumplía una finalidad estética, revalorizando un espacio que estaba degradado y maltratado con pintadas".

En ese sentido, Freire explica que "no se trataba de una actuación irrevocable" y que "hay opiniones para todos los gustos, pero si ahora deciden eliminar ese mural, allá cada uno. Lo valorarán los visitantes".

Finalmente, Freire dijo que "por una regla de tres" también habría que cuestionar "las señales pintadas recientemente en el suelo en varias calles del casco histórico".