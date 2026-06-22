Boiro eleva o listón das festas do verán: Panorama, París de Noia, Satélites, 9Louro e Tributo a Julio Iglesias
Os festexos comezarán o venres 3 de xullo co pregón protagonizado por representantes do comercio tradicional
O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Cultura, María Outeiral, presentaron este luns o programa das festas do verán, que comezarán o venres 3 de xullo ás 20.30 horas co pasarrúas da charanga BB+ e a posterior actuación da orquestra Suavecito na Praza de Galicia.
O pregón (22.00 horas) correrá a cargo de representantes do comercio tradicional da localidade, colectivo ao que se rende homenaxe este ano.
Logo, a festa continuará da man da orquestra Capitol (na Praza de Galicia), Curi e Sound Ivan (na praza do centro social) e o Remember Fest organizado pola asociación Peñas Boiro (no Parque da Cachada).
O sábado 4 haberá a tradicional Festa da Malla (ao mediodía, amenizada por Xilbarbeira e Aroña), e pola tarde, actuación da orquestra Finisterre Project e Tributo a Julio Iglesias (á medianoite, na Praza de Galicia). Ortiga amenizará a noite na Praza da Terceira Idade.
O domingo 5, pola mañá, haberá alboradas con Ar de Loureda; baile con Abeloura, Ballet Folclórico Boirense e Abanqueiro; pasarrúas da Banda de Negreira; e sesión vermú na rúa peonil con D’Crooners.
O plato forte da xornada dominical será o gran espectáculo piromusical na praia de Barraña; a verbena estará amenizada polas orquestras La Oca Band e La Banda de Ayer (na Praza de Galicia) e Balbina, coa Banda de Música de Boiro (na praza do centro social).
O luns 6, ao mediodía serán os Cantos de Taberna, con As da Boina e Mar de Cabo, e Peñas Boiro celebrará o Día das Peñas no Parque da Cachada. E, pola noite, Gramola Gominola actuará na praza do centro social, e as orquestras Gran Parada e Origen na Praza de Galicia.
O martes día 7 volverán ao mediodía os Cantos de Taberna con A Dorniña e Xoaniñas, e haberá pasarrúas de Treboada. Pola noite serán as orquestras Marbella e París de Noia as que protagonicen a verbena na Praza de Galicia, e Melidaos e Lumieira na Praza da Terceira Idade.
O mércores 8 os Cantos de Taberna correrán a cargo de Nunca é tarde e Ventos do mar, e a sesión vermú na rúa peonil estará amenizada por Duendeneta. Pola noite haberá un gran fin de festa con 9Louro na Praza da Mancomunidade; e verbena coas orquestras Panorama, América e Satélites na Praza de Galicia.
“Todos os días se reparten as actuacións en distintos escenarios pensando nos distintos públicos; deseñamos un programa pensando en todos os gustos e idades”, afirmou María Outeiral.
O alcalde, José Ramón Romero, convidou a veciñanza de Boiro e arredores a gozar “deste gran programa de actividades que mestura grandes orquestras con actuacións de grupos locais e outras propostas para todos os gustos”.
- El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: 'Es el momento de parar
- Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación
- El pueblo gallego que se llenará de vino este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cuatro orquestas
- Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la escuela de Santiago que forma directivos de hoteles para medio mundo
- El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando para traer el proyecto industrial de SAIC a Ferrol
- Muere una vecina de Noia en la playa de Broña, en Outes, al parecer tras sufrir una indisposición
- Tercera jornada de O Son do Camiño: búscate en el público
- Carlangas, 9Louro, Bala y Galician Army pondrán banda sonora a los atardeceres del Gaiás en Santiago