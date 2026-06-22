El Centro Integrado de FP Coroso de Ribeira celebra sus 50 años premiando la labor de estas 34 personas, empresas y entidades

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Coroso, de Ribeira, celebra este curso el cincuentenario de su creación. Y, para festejar una fecha tan significativa, el centro ha organizado una gala conmemorativa, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio, a las 20.00 horas, en el auditorio municipal.

El evento, denominado CIFP Coroso. 50 anos, miles de historias, fue concebido para celebrar medio siglo de historia educativa y reconocer a las personas y entidades que han contribuido de forma decisiva a la creación, crecimiento y consolidación del centro a lo largo de estas cinco décadas.

Así, la gala reunirá a representantes institucionales, profesorado, personal de administración y servicios, alumnos, exalumnos, empresas colaboradoras y miembros de la comunidad educativa, convirtiéndose en un punto de encuentro para todas las generaciones que han formado parte del CIFP Coroso desde que empezó a funcionar en el mercado municipal en el curso 1975/76.

Además, se hará entrega de más de una treintena de galardones, con la finalidad de reconocer a aquellas personas, empresas e instituciones que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la Formación Profesional en Ribeira durante estas cinco décadas.

Entre las categorías de galardones se encuentran premios a la excelencia profesional, al emprendimiento empresarial, a la promoción de la FP, a la inserción laboral, a la trayectoria profesional del personal de servicios y docente, y al compromiso con la innovación.

Unos reconocimientos que recaerán tanto en antiguos alumnos y alumnas como en docentes, personal del centro, empresas colaboradoras y entidades que han mantenido una estrecha vinculación con el CIFP Coroso a lo largo de su historia.

Pero, además, la gala incluirá también un homenaje especial a las personas pioneras que hicieron posible la puesta en marcha del centro en sus primeros años, así como a las personas que asumieron su dirección en las diferentes etapas, reconociendo de este modo su contribución al desarrollo de una institución que hoy constituye un referente de la Formación Profesional en Galicia.

El acto será, en definitiva, una ocasión para recordar el camino recorrido, agradecer el trabajo y la dedicación de quienes hicieron posible este proyecto educativo y fortalecer los lazos de una comunidad educativa que continúa creciendo generación tras generación.

Otras acciones para celebrar 50 años de historia

El CIFP Coroso puso en marcha una serie de iniciativas a lo largo del curso, más allá de la gala que se celebrará en el auditorio de Ribeira el próximo sábado 27.

Así, el centro educativo ha elaborado una exposición fotográfica de las principales etapas vividas por la escuela, disponible desde hace semanas para la comunidad escolar y que se trasladará al auditorio de Ribeira con motivo de la gala, y un video de homenaje a sus 50 años de recorrido, que se estrenará en la gala del próximo sábado 27.

Además, se editará un libro conmemorativo, que será presentado al público a lo largo del verano.

En cuanto a los galardones, se otorgará el Premio a la excelencia profesional a Nerea Quintáns Pinazas, exalumna y doctora en el Hospital Álvaro Cunqueiro; Ángel Pena Sampedro, exalumno y jefe de mantenimiento de Alfrío; y Miguel A. Teira Patiño, jefe de estudios del CIFP Politécnico de Santiago.

El Premio al emprendimiento empresarial se concederá a Enrique Rañó Ouviña, exalumno y gerente de Rivelsa; Enrique Martínez Pérez, exalumno y gerente de Frinorsa; y Beatriz Enríquez Maneiro, exalumna y gerente de Sonense de Electricidad.

El Premio a la promoción de la Formación Profesional se entregará a la Asociación de Empresarios de Ribeira; a la empresa Sálica (Grupo Albacora); y al grupo empresarial Jealsa.

El Premio a la inserción laboral será para las empresas Congalsa, Grupo Lijó y Climafrío.

El Premio a la trayectoria profesional no docente se entregará a Ramona Rivas Pérez, secretaria del CIFP Coroso; Teresa Paisal Franco, secretaria jubilada del citado centro; y Javier Queiro Fernández, exconserje del centro.

El Premio al compromiso con la innovación recayó en Martín Vidal Miranda, docente y jefe del departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del CIFP Coroso; Carlos Salvado Fernández, catedrático y docente del centro; y Beatriz Mantínez Ruiz, doctora y docente del CIFP Coroso.

El Premio a la trayectoria profesional docente reconocerá la labor de José M. Sampedro Fernández, Ramón Quintáns Vila y Ramón Pérez Martínez.

Y, finalmente, con el Premio especial al desarrollo de la Formación Profesional en Ribeira se reconocerá la labor de Manuel Pérez García, José Alfonso Lijó Ageitos Tacho, José A. Ventoso Mariño, Pilar Otero Suárez, Domingo Paz Patiño, Manuel Martínez Rial, Jesús Pérez Besada y Gelasio López Rodríguez (los pioneros) y de los directores José Alberto Lorenzo Álvarez, Eduardo García Mosconi, José Antonio Rendo Rodeiro, José Fernando Vázquez Miranda y Antonio M. Teira Rivas.