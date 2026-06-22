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Espaldarazo de la Xunta al equipamiento tecnológico de la residencia de Amicos en Boiro

El colectivo recibirá 600.000 euros para, entre otras cosas, incorporar tecnologías de robótica aplicada a las terapias de rehabilitación y estimulación cognitiva

Imagen de archivo de la residencia que Amicos construye en Boiro.

Imagen de archivo de la residencia que Amicos construye en Boiro. / Cedida

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Suso Souto

Boiro

El Consello da Xunta aprobó este lunes la firma de un convenio entre la Consellería de Política Social e Igualdade y la asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos para la compra de material tecnológico y para actuaciones de mejora en su residencia de Boiro.

La colaboración con Amicos tiene como finalidad ampliar la capacidad tecnológica de esta entidad del Barbanza dedicada a la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral.

La aportación de la Xunta es de cerca de 600.000 euros que, más en concreto, la asociación invertirá en equipar la ampliación de su hogar residencial y en adquirir material informático, dispositivos móviles, recursos audiovisuales, sistemas de videoconferencia y pantallas interactivas accesibles.

Los fondos de este convenio también se aprovecharán para incorporar tecnologías de robótica aplicada a las terapias de rehabilitación física, de estimulación cognitiva y de entrenamiento sensoriomotriz.

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Y, además, permitirán actualizar y ampliar las salas y sistemas de estimulación multisensorial.

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