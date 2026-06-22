Espaldarazo de la Xunta al equipamiento tecnológico de la residencia de Amicos en Boiro

El Consello da Xunta aprobó este lunes la firma de un convenio entre la Consellería de Política Social e Igualdade y la asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos para la compra de material tecnológico y para actuaciones de mejora en su residencia de Boiro.

La colaboración con Amicos tiene como finalidad ampliar la capacidad tecnológica de esta entidad del Barbanza dedicada a la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral.

La aportación de la Xunta es de cerca de 600.000 euros que, más en concreto, la asociación invertirá en equipar la ampliación de su hogar residencial y en adquirir material informático, dispositivos móviles, recursos audiovisuales, sistemas de videoconferencia y pantallas interactivas accesibles.

Los fondos de este convenio también se aprovecharán para incorporar tecnologías de robótica aplicada a las terapias de rehabilitación física, de estimulación cognitiva y de entrenamiento sensoriomotriz.

Y, además, permitirán actualizar y ampliar las salas y sistemas de estimulación multisensorial.