Espaldarazo de la Xunta al equipamiento tecnológico de la residencia de Amicos en Boiro
El colectivo recibirá 600.000 euros para, entre otras cosas, incorporar tecnologías de robótica aplicada a las terapias de rehabilitación y estimulación cognitiva
El Consello da Xunta aprobó este lunes la firma de un convenio entre la Consellería de Política Social e Igualdade y la asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos para la compra de material tecnológico y para actuaciones de mejora en su residencia de Boiro.
La colaboración con Amicos tiene como finalidad ampliar la capacidad tecnológica de esta entidad del Barbanza dedicada a la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral.
La aportación de la Xunta es de cerca de 600.000 euros que, más en concreto, la asociación invertirá en equipar la ampliación de su hogar residencial y en adquirir material informático, dispositivos móviles, recursos audiovisuales, sistemas de videoconferencia y pantallas interactivas accesibles.
Los fondos de este convenio también se aprovecharán para incorporar tecnologías de robótica aplicada a las terapias de rehabilitación física, de estimulación cognitiva y de entrenamiento sensoriomotriz.
Y, además, permitirán actualizar y ampliar las salas y sistemas de estimulación multisensorial.
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