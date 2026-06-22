Herido el conductor de un camión que volcó durante una descarga de algas en Outes

Bomberos de Boiro y Ribeira, junto con efectivos del GES de Noia y del Protección Civil, personal del 061 y agentes de la Guardia Civil intervinieron este lunes en el rescate del conductor de un camión que volcó en Outes.

El accidente se produjo pasadas las cuatro de la tarde en el lugar de Fontenlos, cuando la víctima, de 43 años, se encontraba realizando una descarga mecánica de cajas de algas del camión que conducía.

En principio, todo apunta a que la inestabilidad del vehículo sobre el terreno pudo provocar el vuelco.

Fue un vecino el que auxilió en un primer momento al accidentado, que presenta lesiones en la cabeza, en la espalda y en una pierna.

Tras ser atendido por los equipos de emergencias, fue derivado al Hospital Clínico de Santiago.