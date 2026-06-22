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Ribeira programa para este verán travesías ás illas de Sálvora e Ons e a Ruta do Mexillón

Terán lugar os mércores e os sábados de xullo e agosto

Ana Pérez, esquerda, e Ana Barreiro na presentación das travesías.

Ana Pérez, esquerda, e Ana Barreiro na presentación das travesías. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

O Concello de Ribeira segue reforzando o seu nexo de unión co mar ao tempo que oferta actividades de lecer para o verán. Os mércores e sábados de xullo e agosto haberá travesías náuticas con

saída do porto ribeirense.

"Chega o verán e o Concello de Ribeira xa ten preparada unha ampla programación coa vista posta no mar para vivir experiencias na natureza. Presentamos as viaxes que imos ter por mar a dous dos arquipélagos que conforman o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas", dixo a edil de Turismo, Ana Barreiro.

A edil, que presentou a iniciativa xunto a Ana Pérez, en representación da empresa Golfiño Xestión de Ocio, dixo que as visitas á illa de Sálvora terán saída ás 10.00 horas. Esta travesía terá un prezo de 33 euros para adultos e de 15 euros para rapazada de 3 a 12 anos; será gratuíta para os nenos e nenas con idades inferiores.

En canto á Ruta do Mexillón, iniciarase ás 17.30 horas no mes de xullo, mentres que no de agosto será ás 16.30 horas. O prezo é de 20 euros para adultos, e de 10 euros para rapazada de 3 a 12 anos (será gratis para menores de 3).

As visitas á illa de Ons serán en lancha rápida os días 9 e 24 de xullo, así como o 14 e o 28 de agosto, ás 10.00 horas. O importe a pagar é de 32 euros para adultos, e de 16 euros para rapazada con idades comprendidas entre os 5 e 12 anos. Non se recomenda esta actividade para embarazadas, menores de 5 anos e persoas maiores.

Máis información e reservas a través do teléfono 986 731 818, no enderezo electrónico info@crucerosdoulla.com e en www.crucerosdoulla.com.

Ademais, hai opción de compra presencial de tíckets na caseta ubicada a carón da terminal de autobuses. A venda farase en xullo os mércores e os sábados, de 09.00 a 14.30 e de 16.30 a 19.00 horas; os martes e os venres, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas; e os domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Así mesmo, o xoves 9 e o venres 24, con motivo das viaxes a Ons, estará aberta xa dende as 09.00 horas.

No que respecta ao mes de agosto, o horario será os mércores e os sábados de 09.00 a 14.30 e de 15.30 a 18.00 horas; os martes e os venres, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas; e os domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

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Por mor das viaxes programadas a Ons, os venres 14 e 28 adiantarase a apertura ás 09.00 horas.

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