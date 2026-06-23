Bota a andar o Club de produto enogastronómico Barbanza-Arousa, con 42 empresas, produtores e axentes turísticos
Trátase dunha rede profesional que garantirá estándares de atención e calidade homoxéneos en todos os servizos que reciba o visitante
A Mancomunidade Barbanza-Arousa puxo en marcha o Club de produto enogastronómico, unha ferramenta estratéxica de cooperación público-privada deseñada para posicionar a comarca como destino turístico diferenciado, competitivo, de calidade e experiencial. Un destino vencellado, sobre todo, á excelencia dos seus produtos do mar e aos viños da IXP Barbanza e Iria.
Entre maio e xuño desenvolveuse unha primeira fase de sesións informativas e de traballo nos catro concellos de Barbanza-Arousa, nas que participaron distintos axentes turísticos: restauradores e hosteleiros, aloxamentos, produtores, empresas de alimentación e transformación, empresas náuticas, de lecer…
Nestas sesións e obradoiros deuse a coñecer polo miúdo o proxecto e animouse a formar parte del. Agora, o club xa é unha realidade con 42 empresas e entidades adheridas, todas as visitadas e
contactadas nesta primeira fase: 16 da Pobra do Caramiñal, 15 de Boiro, 4 de Rianxo e 5 de Ribeira.
José Carlos Vidal Suárez, presidente da Mancomunidade Barbanza-Arousa e alcalde da Pobra, xunto con Ramón Doval Sampedro, concelleiro de Relacións Institucionais de Ribeira, e Emilio Cuiñas, representante da empresa adxudicataria do proxecto, presentaron o Club de produto enogastronómico no Museo Valle-Inclán da Pobra.
Fronte a eles, escoitándoos, unha ducia de representantes de firmas adheridas. “O Club de produto enogastronómico é unha rede profesional que garantirá estándares de atención e calidade homoxéneos en todos os servizos que reciba o visitante, para quen se artellan experiencias que lle permitan profundar na gastronomía local vencellada aos produtos do mar e os viños da IXP Barbanza-Arousa e mergullarse na nosa historia, identidade e presente”, sinalou José Carlos Vidal.
O club está aberto a todas as empresas e profesionais da comarca que queiran incorporarse ao proxecto.
A interacción levada a cabo co sector permitiu identificar novas empresas que poderían ter interese en participar, ligadas ao turismo mariñeiro, á comercialización de produtos do mar, á industria alimentaria e á transformación ou á gastronomía local.
Un camiño por explorar
“Cada un por separado é un recurso, pero todos xuntos somos un destino”, destacou a xerente da Mancomunidade, Fátima Cachafeiro. “Con este club poderemos deseñar e dispoñer dunha serie de experiencias que se poidan comercializar con axencias de viaxes durante todo o ano”, engadiu.
Barbanza-Arousa asume, con este club, o reto ilusionante de definir e consolidar unha identidade enogastronómica propia que poida ser “vivida e non só comida”, dixo Cachafeiro, creando unha rede de colaboradores comprometidos coa consolidación dun destino turístico de excelencia, sustentable e ligado aos sabores, a historia, o patrimonio industrial e as actividades mariñeiras da comarca, e arroupado por unha paisaxe e natureza únicas.
A creación do Club de produto enogastronómico é unha acción incluída no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da historia dos sabores, que promove a Mancomunidade Barbanza-Arousa co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, financiado por fondos Next Generation da UE.
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