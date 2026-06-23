Cita festiva en Aguiño con Javi Maneiro, Tania Veiras, Monoulious Dop e as orquestras Finisterre, Platinum, América de Vigo e La Fórmula
Os DJ´s Manu GZ, Kike Varela e Jalaiko, Dúo Keima e Open Drink amenizarán tamén as festas do Carme
As festas continúan no municipio de Ribeira, e a parroquia de Aguiño será a próxima en mergullarse no ambiente festivo do 10 ao 16 de xullo, sendo o último día festivo local neste 2026.
O cartel destaca pola variedade e cantidade de propostas para todo os públicos, con forte protagonismo da música, como deron a coñecer o concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes; o presidente
da comisión de festas, Julio Abraldes; e Teruca Sampedro, Manolo Romano e José Luis Paz, integrantes da entidade.
O edil destacou o papel das comisións de festas "para dinamizar as nosas parroquias. Fan un gran traballo e un claro exemplo témolo en Aguiño coa programación que presentan", dixo.
A orquestra Finisterre e Planet Discomóvil, con DJ Manu GZ, marcarán o inicio da axenda o día 10 amenizando a noite, con pregón sorpresa á medianoite.
O ritmo do día 11 virá da man de Javi Maneiro, Monoulious Dop e a orquestra Platinum.
A xornada do 12 estará protagonizada pola gran sardiñada popular ao mediodía e a sesión vermú co Dúo Keima, ademais da actuación de América de Vigo.
Os días 13 e 14 estarán dedicados aos máis cativos, con atraccións a prezos populares, mentres que o día 15 terá lugar unha charla a cargo do teólogo Andrés Torres Queiruga, ás 19.00 horas, para seguir co partido de solteiros contra casados, ás 20.00 horas, e verbena coa orquestra La Fórmula e DJ Kike Varela e DJ Jalaiko.
A xornada grande será o 16 de xullo, Día da Virxe do Carme e festivo local, coa misa solemne, ás 11.30 horas, e procesión marítima, ao redor das 12.00 horas.
Haberá novamente un catamarán de 370 prazas e a comisión de festas anunciará en vindeiras datas a forma de facerse cos tíckets de acceso.
Ademais, as embarcacións que desexen participar na comitiva deberán anotarse previamente na confraría. A ofrenda floral efectuarase á altura da Forcadiña. Ás 13.00 horas haberá sesión vermú con Open Drink no porto e Tania Veiras porá o toque musical da noite na que se fará a tirada dos fogos de artificio, á medianoite.
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