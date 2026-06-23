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Cita festiva en Aguiño con Javi Maneiro, Tania Veiras, Monoulious Dop e as orquestras Finisterre, Platinum, América de Vigo e La Fórmula

Os DJ´s Manu GZ, Kike Varela e Jalaiko, Dúo Keima e Open Drink amenizarán tamén as festas do Carme

Teruca Sampedro, Julio Abraldes, Fernando Abraldes, Manolo Romano e José Luis Paz.

Teruca Sampedro, Julio Abraldes, Fernando Abraldes, Manolo Romano e José Luis Paz. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

As festas continúan no municipio de Ribeira, e a parroquia de Aguiño será a próxima en mergullarse no ambiente festivo do 10 ao 16 de xullo, sendo o último día festivo local neste 2026.

O cartel destaca pola variedade e cantidade de propostas para todo os públicos, con forte protagonismo da música, como deron a coñecer o concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes; o presidente

da comisión de festas, Julio Abraldes; e Teruca Sampedro, Manolo Romano e José Luis Paz, integrantes da entidade.

O edil destacou o papel das comisións de festas "para dinamizar as nosas parroquias. Fan un gran traballo e un claro exemplo témolo en Aguiño coa programación que presentan", dixo.

A orquestra Finisterre e Planet Discomóvil, con DJ Manu GZ, marcarán o inicio da axenda o día 10 amenizando a noite, con pregón sorpresa á medianoite.

O ritmo do día 11 virá da man de Javi Maneiro, Monoulious Dop e a orquestra Platinum.

A xornada do 12 estará protagonizada pola gran sardiñada popular ao mediodía e a sesión vermú co Dúo Keima, ademais da actuación de América de Vigo.

Os días 13 e 14 estarán dedicados aos máis cativos, con atraccións a prezos populares, mentres que o día 15 terá lugar unha charla a cargo do teólogo Andrés Torres Queiruga, ás 19.00 horas, para seguir co partido de solteiros contra casados, ás 20.00 horas, e verbena coa orquestra La Fórmula e DJ Kike Varela e DJ Jalaiko.

A xornada grande será o 16 de xullo, Día da Virxe do Carme e festivo local, coa misa solemne, ás 11.30 horas, e procesión marítima, ao redor das 12.00 horas.

Haberá novamente un catamarán de 370 prazas e a comisión de festas anunciará en vindeiras datas a forma de facerse cos tíckets de acceso.

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Ademais, as embarcacións que desexen participar na comitiva deberán anotarse previamente na confraría. A ofrenda floral efectuarase á altura da Forcadiña. Ás 13.00 horas haberá sesión vermú con Open Drink no porto e Tania Veiras porá o toque musical da noite na que se fará a tirada dos fogos de artificio, á medianoite.

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Cita festiva en Aguiño con Javi Maneiro, Tania Veiras, Monoulious Dop e as orquestras Finisterre, Platinum, América de Vigo e La Fórmula

Cita festiva en Aguiño con Javi Maneiro, Tania Veiras, Monoulious Dop e as orquestras Finisterre, Platinum, América de Vigo e La Fórmula

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