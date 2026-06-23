A una hora de Santiago: un mercadillo en el que no se compra ni se vende: se regala o se cambia

Todo cuesta. Todo vale. Todo tiene un precio y un valor. Pero no todo se paga con dinero.

Los próximos días 4 y 5 de julio se celebrará en Carnota un original mercadillo en el que todo se regala o se canjea.

Está organizado por el Concello, el colectivo Canle, la cofradía de Lira y un grupo de voluntarios, y tendrá lugar en el polideportivo municipal Lamas do Castelo de Carnota.

Será el 4 de julio de 11.00 a 20.00 horas, y el 5 de julio de 11.00 a 19.00 horas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en unas jornadas dedicadas a la solidaridad, al consumo responsable y a la creatividad sostenible a través de un mercadillo en el que se regala todo y que se complementará con diversas actividades de sensibilización ambiental y participación comunitaria.

Se podrán llevar objetos para compartir, llevar aquellos que resulten de utilidad o hacer ambas cosas, sin necesidad de dar nada a cambio.

Además, se podrá visitar una pequeña exposición divulgativa sobre la reutilización y el aprovechamiento de los recursos disponibles, y participar en un desfile de moda divertida con prendas traídas de casa o con las que se puedan encontrar en el mercadillo.

El desfile será el domingo 5 a las cinco y media de la tarde.

Con esta iniciativa se pretende unir la tradición del cambio con la reflexión sobre todo lo que hay detrás de cada pieza: horas de trabajo, consumo de agua, energía y materias primas.

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Reutilizar y dar una segunda vida a los objetos permiten aprovechar mejor estos recursos, evitar la generación innecesaria de residuos y reducir la demanda de nuevos productos, contribuyendo así a un modelo de consumo más responsable y sostenible.