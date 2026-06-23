La patronal de Ribeira lanza una nueva campaña de apoyo al comercio local que finalizará con la Festa dos avós

La patronal de Ribeira ha puesto en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio local, bajo el lema Cos avós no comercio de Ribeira, que comenzó este lunes y se prolongará hasta el 3 de julio.

"Queremos que esta campaña sea una oportunidad para reconocer el papel fundamental que los abuelos desempeñan en nuestras familias, en el comercio y en nuestra sociedad, al tiempo que incentivamos las compras en los establecimientos asociados", señala el presidente de la patronal, Francisco Martínez Gude.

Durante la campaña, quienes realicen compras en los comercios participantes podrán entrar en el sorteo de 300 euros en vales de compra. Para participar, deberán subir sus tiques de compra a la página web de la Asociación de Empresarios de Ribeira.

Todos los tiques registrados participarán automáticamente en el sorteo. Además, se repartirán entre los comercios asociados unas tarjetas especiales para que los clientes puedan escribir un mensaje, una dedicatoria o un recuerdo dirigido a sus abuelos.

Al finalizar la campaña, se recogerán todas las tarjetas y se creará un mural colectivo que será expuesto en la plaza consistorial, convirtiéndose en un espacio de reconocimiento y afecto hacia las personas mayores.

Como cierre de esta iniciativa, el día 3 de julio se celebrará en la plaza consistorial la Festa dos avós, una jornada abierta a toda la vecindad en la que habrá actividades intergeneracionales, con música, baile y animación.

Además, ese día se celebrará el sorteo y se repartirán bolsas, hasta agotar existencias, previa presentación de un tique de compra.

Colocación de pictogramas en los escaparates

Por otra parte, la patronal puso en marcha, en colaboración con la Asociación Galega de Acompañamento Persoal e Educativo (AGAPE), una iniciativa destinada a fomentar la inclusión y la accesibilidad en el comercio local mediante la colocación de pictogramas en los escaparates de los establecimientos asociados.

Esta acción permitirá que personas con neurodivergencias, especialmente aquellas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), puedan identificar con mayor facilidad los distintos negocios, favoreciendo su orientación, autonomía y participación en la vida cotidiana.

Con esta campaña, la patronal refuerza su compromiso con un modelo de comercio cercano, accesible y comprometido con las necesidades de toda la ciudadanía.

Por su parte, AGAPE aporta su experiencia en el ámbito de la inclusión social, la atención a las personas con neurodivergencias y el acompañamiento a las familias.

Todos los asociados de la patronal podrán solicitar gratuitamente estos pictogramas y sumarse así a una iniciativa que contribuye a construir un entorno más amable, accesible e inclusivo.

Desde ambas entidades se anima al tejido empresarial local a participar en este proyecto, demostrando que pequeños gestos pueden generar grandes cambios y ayudar a construir una comunidad donde nadie quede atrás.