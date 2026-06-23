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Prevención fronte aos incendios no Porto do Son: avanza a xestión da biomasa en 188 parcelas de 5 parroquias

Os traballos contratados con Seaga polos propietarios dos montes realízanse en 32 hectáreas de faixas secundarias do municipio

María José Gómez e Luis Oujo, dereita, cun técnico, este martes supervisando os traballos de xestión de biomasa nun monte de Xuño.

María José Gómez e Luis Oujo, dereita, cun técnico, este martes supervisando os traballos de xestión de biomasa nun monte de Xuño. / Cedida

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Suso Souto

O Porto do Son

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo alcalde do Porto do Son, Luis Oujo, visitou este martes a parroquia de Xuño, catalogada como priorizada, onde se están levando a cabo traballos de xestión da biomasa nas faixas secundarias ao abeiro do convenio de colaboración asinado con Seaga.

Gómez sinalou que, en todo o termo municipal, hai un total de 188 parcelas contratadas para realizar este tipo de traballos nas cinco parroquias priorizadas que ten este concello e que suman unha superficie total, en faixas de xestión, de 32 hectáreas.

Que os propietarios poidan contratar a Seaga para a xestión da biomasa nas faixas secundarias de parroquias priorizadas é unha das posibilidades que ofrece o acordo asinado con esta empresa pública.

Neste sentido, a conselleira incidiu en que estes labores deben ser solicitados polos propietarios dos terreos, que os poden contratar a un prezo moi competitivo, de 420 euros por hectárea.

Así, destacou que, ao abeiro deste acordo, a Consellería do Medio Rural realizou xa actuacións en algo máis de 2.600 parcelas de 70 parroquias priorizadas de toda Galicia.

Seguindo esta liña, María José Gómez lembrou que a limpeza das faixas secundarias é responsabilidade dos particulares e, se estes non cumpren coas súas obrigas, a tarefa debe ser asumida polos concellos de xeito subsidiario, tal e como establece a Lei de incendios.

Neste contexto, e co obxectivo de prestar apoio tanto a propietarios como ás administracións locais, a Xunta puxo en marcha este convenio con Seaga, que conta cun orzamento anual de 25 millóns de euros, e ao que están adheridos 299 concellos.

Outros apoios dentro do convenio

A través deste acordo tamén se ofrece apoio para a realización de execucións subsidiarias en ata 10 hectáreas por concello e ano fóra das parroquias priorizadas, e a limpeza de 12 quilómetros de vías municipais, tarefas que os concellos deberán identificar e solicitar.

Os concellos adheridos tamén teñen á súa disposición axuda para a revisión ou modificación do plan municipal de prevención, e tamén apoio para realizar as inspeccións e notificacións aos titulares das fincas, sempre e cando o soliciten.

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Cómpre lembrar que, a data de 31 de marzo, límite fixado pola Xunta para que os concellos enviaran a planificación e solicitaran actuacións ao abeiro do convenio, só un 30% dos municipios adheridos cumpriron o prazo.

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