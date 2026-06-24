Un barco bateeiro encalla en aguas del río Ulla, en Rianxo
No hubo peligro para los tripulantes y no se produjo ningún vertido de combustible
Dos voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Rianxo se desplazaron este miércoles al mediodía hasta la localidad de Isorna para realizar labores de apoyo a Salvamento Marítimo, tras recibir aviso de un barco bateeiro que había encallado en el río Ulla.
Tras comprobar el estado de la embarcación y verificar que los tripulantes ya no se encontraban a bordo y que no se habían producido vertidos de combustible (así como que no había riesgo de ello), los efectivos mantuvieron un operativo de seguimiento de la situación, en coordinación con Salvamento Marítimo, garantizando la seguridad en la zona y la protección ambiental.
Al parecer, el incidente ya se había producido el martes, y los tripulantes del barco resultaron ilesos.
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