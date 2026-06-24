A patronal de Boiro edita un xogo de mesa para poñer en valor o comercio local
A nova campaña da ABE foi seleccionada pola Xunta como unha das cinco mellores iniciativas dos Centros Comerciais Abertos de Galicia
A campaña Boiro Xoga, impulsada pola Asociación Boirense de Empresas (ABE), foi seleccionada pola Xunta de Galicia como unha das cinco campañas extraordinarias de dinamización comercial mellor valoradas dentro da convocatoria de axudas aos Centros Comerciais Abertos 2026.
Este recoñecemento supón que, por segundo ano consecutivo, unha iniciativa desenvolvida pola ABE recibe esta consideración, consolidando Boiro como un referente na creación de propostas innovadoras para promover o comercio local e conectar aos negocios coa cidadanía.
A nova campaña verá a luz no mes de setembro e terá como punto de partida a edición física dun xogo de mesa inspirado na realidade urbana e comercial de Boiro, unha proposta coa que a ABE busca achegar á veciñanza o valor do comercio de proximidade dunha forma diferente, participativa e divertida.
A través deste xogo, as persoas participantes poderán descubrir unha nova maneira de mirar a vila, coñecer mellor o seu tecido empresarial e reflexionar sobre a importancia dos negocios locais como espazos que xeran actividade económica, relacións e comunidade.
A campaña combinará accións presenciais e dixitais, incorporando elementos de participación e dinamización comercial co obxectivo de fomentar o consumo de proximidade, incrementar o fluxo de público nos establecementos e reforzar o vínculo entre a cidadanía e o comercio boirense.
Dende a ABE destacan que Boiro Xoga nace coa idea de seguir avanzando nun modelo de promoción comercial no que as campañas non sexan só accións promocionais, senón experiencias capaces de implicar as persoas e poñer en valor a identidade dunha vila.
“Detrás de cada negocio hai unha persoa, unha historia e unha relación construída durante anos. O comercio local forma parte da vida de Boiro e esta campaña busca precisamente poñer en valor todo o que hai detrás de cada establecemento”, sinala o presidente da patronal, Daniel García.
A noticia foi comunicada polo conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, nun encontro mantido coa ABE e co resto das entidades seleccionadas, no que tamén participou o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén.
Dende a Asociación Boirense de Empresas valoran este apoio como un recoñecemento ao traballo colectivo do comercio boirense e como un estímulo para continuar impulsando novas iniciativas que axuden a fortalecer o comercio local como motor económico e social da vila.
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