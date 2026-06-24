Subastan 34 viviendas de una urbanización de Palmeira, a 250 metros de la playa, desde cien mil euros

Si busca una vivienda al lado del mar o planea una inversión con alta rentabilidad, quizá le interese sumarse a la subasta judicial que se puso en marcha el pasado día 21. Una subasta de 34 viviendas, 34 bodegas y 34 plazas de garaje de una urbanización de Palmeira (Ribeira) que está suscitando, por cierto, un gran interés. El precio de salida: 100.000 euros.

Los inmuebles a subastar (remanentes de deudas adquiridas en su día por la Sareb) forman parte de una urbanización con piscina y jardín, con buena conexión y acceso a servicios.

La sociedad que compró la deuda a la Sareb (una deuda de 3.874.649 euros, a los que cabe sumar los correspondientes intereses), promueve esta subasta que finalizará el 9 de julio a las 18.00 horas.

La urbanización está a 250 metros de la playa de Palmeira. / Cedida

Se trata de 34 viviendas, 34 bodegas y 34 plazas de garaje pertenecientes a la urbanización Residencial Playa Linda, un complejo formado por 9 bloques de 6 viviendas cada uno. De las 54, una veintena ya se vendieron hace tres lustros.

La urbanización está ubicada a solo 250 metros de la playa de Palmeira. La subasta, que se realiza a través del portal del Boletín Oficial del Estado, se presenta como "una oportunidad única para adquirir una vivienda de verano en las costas del norte en un entorno natural y de fácil acceso a la playa por un precio competitivo en el mercado inmobiliario".

La superficie de las unidades varía entre 59 y 80 metros cuadrados. Son de dos habitaciones; con uno o dos cuartos de baño; salón-cocina; y terraza o terreno. La obra está terminada. Poseen división horizontal, registral y catastral.

Fachada de uno de los bloques de la urbanización. / Cedida

El proceso de subasta es transparente y regulado, a través de la plataforma oficial del BOE, garantizando seguridad y claridad en la adquisición de los inmuebles.

La urbanización está totalmente cerrada en su perímetro, con acceso controlado. Cuenta con zona común, con piscina, jardín y parque infantil, con posibilidad de garaje y trastero en sótano común.

Algunos garajes salen a subasta con la bodega, y otros se someten a la puja de manera independiente.

Localización del Residencial Playa Linda de Palmeira. / Cedida

"A modo de referencia, una de las veinte viviendas que fueron adquiridas en esa urbanización (sita en una primera planta) y dos plazas de garaje se vendieron en 2009 por 139.000 euros. Esa es la valoración que se hizo sobre la hipoteca de 2009", señala un agente de la sociedad promotora de la subasta.

Asimismo, explica que los bienes que están a subasta están en buen estado, "si bien necesitan una puesta a punto, dado que las viviendas llevan varios años cerradas, y es posible que precisen retoques, por ejemplo, de pintura, por posibles problemas de condensación. Con todo, en principio no constan problemas de humedades".