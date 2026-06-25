El Camino a Vela llega a Barbanza tras recalar en Costa da Morte

La XI Travesía El Camino a Vela pone rumbo hoy hacia Barbanza tras una jornada de descanso en Muros. Tras recorrer la Costa da Morte, con escala en Muxía, los peregrinos del mar afrontan ahora el tramo final, que los llevará desde Barbanza hasta Vilagarcía de Arousa.

Travesía El Camino a Vela en la ría de Muros. / Cedida

La flotilla llegará hoy a Pobra do Caramiñal, "un territorio estrechamente vinculado al mar, a la cultura portuaria y al Camino de Santiago", subrayan los organizadores.

Su situación en la ría de Arousa, añaden, "convierte esta escala en un punto especialmente significativo dentro de El Camino a Vela, al aproximar a los peregrinos al itinerario marítimo-fluvial que evoca la llegada del cuerpo del Apóstol a Galicia".

En A Pobra, los participantes disfrutarán de una actividad marinera pensada para acercarles a la identidad local y al vínculo de la comarca con el mar. A continuación, tendrá lugar una recepción y el sellado de credenciales.

Vilagarcía de Arousa, última etapa por mar y recreación de la Traslatio

El viernes 26 de junio, El Camino a Vela afrontará su última etapa con rumbo a Vilagarcía de Arousa. A las 13.00 horas está previsto un encuentro con medios de comunicación en el puerto deportivo, con la presencia de responsables de la Mancomunidad de O Salnés y el Concello de Vilagarcía de Arousa.

Por la tarde, en torno a las 15.30 horas, los peregrinos participarán en la Traslatio en catamarán, remontando el río Ulla. A continuación, realizarán la caminata desde Pontecesures hasta Padrón, donde está previsto el sellado de credenciales en la iglesia de Padrón. De regreso a Vilagarcía, celebrarán la cena y fiesta de cierre de la travesía.

Último tramo a pie hasta Santiago

El recorrido culminará el sábado 27 de junio con la peregrinación de Padrón a Santiago, último tramo a pie de esta peregrinación marítima. Los peregrinos del mar llegarán a la Plaza del Obradoiro, donde rendirán culto al Apóstol.

Profesiones Azules: el mar como camino de futuro

En esta edición, El Camino a Vela navega con el lema de las Profesiones Azules, un mensaje que cobra especial sentido en Galicia y, de forma muy especial, en territorios como Barbanza y O Salnés, donde el mar forma parte de la vida económica, social y cultural.

Uno de los veleros entrando en el puerto de Muros. / Cedida

Con BluePath a bordo, la travesía acerca a jóvenes, familias y comunidades locales las oportunidades de formación y empleo vinculadas a la economía azul: navegación, pesca, actividad portuaria, turismo azul, ciencia marina, tecnología, sostenibilidad e innovación.

El Camino a vela cuenta, entre otros, con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia y la colaboración de entidades comprometidas con el desarrollo sostenible de la economía azul. Repsol participa como patrocinador principal de la edición 2026, junto con Touron/Mercury, B&G, Aqualia y el IME como patrocinadores.

Desde Hondarribia a Vilagarcía de Arousa

El Camino a vela 2026 inició su navegación el pasado 9 de junio en Hondarribia, donde los veleros peregrinos comenzaron su ruta por el Cantábrico.

Desde entonces, la XI Travesía ha ido enlazando escalas y territorios, con paradas en el País Vasco, Cantabria y Asturias, combinando navegación, convivencia, cultura marinera, sostenibilidad y descubrimiento local.

Cada escala refuerza uno de los objetivos centrales: "convertir los puertos en espacios de acogida, encuentro y conexión con el territorio", señalan desde la organización.

Con once ediciones, la Travesía se afianza como una propuesta singular de peregrinación marítima y turismo azul sostenible, capaz de unir puertos, localidades y personas a través de una experiencia que se vive a bordo y se prolonga en tierra, en contacto con la cultura local y el espíritu del Camino.