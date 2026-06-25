O turismo mariñeiro e as experiencias na natureza marcan a estratexia estival de Ribeira

O Concello de Ribeira presentou a súa estratexia turística para o verán, que porá o foco na natureza, especialmente nas contornas mariñas, incluíndo como novidades as actividades de turismo mariñeiro, o bus turístico á praia do Vilar, a proposta para o eclipse parcial de lúa, a feira de artesanía ou o festival de Sálvora.

A concelleira de Turismo, Ana Barreiro, na compaña dunha das técnicas de Turismo, Irene Maneiro, debullou todo o contido da programación, que comezou xa o pasado 20 de xuño coa saída da cuadraxésima edición da Traslatio para remontar o río Ulla navegando as augas da ría de Arousa.

Travesías náuticas a Sálvora e Ons

Haberá travesías náuticas á illa de Sálvora os mércores e sábados de xullo e agosto, ás 10.00 horas; a Ons, o 9 e 24 de xullo e 14 e 28 de agosto, ás 10.00 horas; e a ruta do mexillón, os mércores e sábados de xullo, ás 17.30 horas, e de agosto, ás 16.30 horas.

As actividades de turismo mariñeiro inclúen os roteiros das artes de pesca, na mañá, e da conserva e da salazón, na tarde, dos días 10 e 15 de xullo e 8, 14 e 22 de agosto, con saída do porto a bordo dun barco bateeiro coa empresa Bluscus. O prezo é de 30 euros por persoa adulta e de 15 € para nenos e nenas con idades comprendidas entre os 0 e 12 anos.

Proxeccións de cine

Así mesmo, proxectaranse filmes no Centro Recreativo de Artes, na praia de Aguiño, no areal do Porto de Corrubedo, na praia de Coroso, no Cámping Valverde de Olveira, no Centro Social de Oleiros, no parque de San Roque e nas praias de Castiñeiras e do Baluarte, en Palmeira.

A narración oral chegará da man do Festival Atlántica o 3 e 4 de xullo, ás 21.00 horas, no Parque Periurbano de San Roque e no lavadoiro de Penisqueira, en Aguiño.

Ademais, poderase coñecer máis sobre O Camiño A Orixe durante xullo e agosto con roteiros guiados, e un bus turístico unirá o centro de Ribeira coa praia do Vilar todos os días de xullo e agosto, de luns a xoves, ás 13.00, 16.30, 19.30 e 20.30 horas, e de venres a domingo, 13.30, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30 e 21.00 horas.

A artesanía tomará o Malecón en dúas quendas: do 1 ao 16 de xullo e do 23 de agosto ao 13 de setembro, nas que participarán unha vintena de postos. Ademais celebrarase unha nova edición de Artemar do 13 ao 16 de agosto.

Catro citas gastronómicas

No apartado de festas gastronómicas destacan a Festa do Percebe de Aguiño, o 2 de agosto; a Festa da Navalla de Aguiño, o 9 de agosto; Gastromar, do 21 ao 23 de agosto; e a Festa do Polbo de Palmeira, do 29 ao 30 de agosto.

Entre as citas deportivas destaca a III Bandeira Concello de Ribeira, o 19 de xullo, ás 19.00 horas, no porto de Aguiño como campo de regatas.

Xa rematando o verán, haberá un festival en Sálvora no mes de setembro que conxugará cultura, arte, gastronomía e turismo.

Museos e centros de interpretación

A edil de Turismo lembrou tamén a ampla oferta museística. O Museo Municipal de Ribeira abre de mércores a domingos e festivos, de 11.00 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas; o Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque, de mércores a domingos e festivos, de 11.30 a 18.00 horas; a Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, de mércores a domingo e festivos, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas; o Museo Etnográfico de Artes, de mércores a domingo e festivos, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas; e o Centro de Interpretación dos Ecosistemas Litorais de Galicia (CIELGA), de martes a domingo (incluídos festivos e pontes), de 10.30 a 14.30 e de 16.00 a 18.30 horas.