COMERCIO
Ribeira entra no mapa dos Mercados Excelentes de Galicia
A distinción recoñece a modernidade, innovación e calidade dun espazo que mantén a tradición e o trato personalizado
A praza de abastos de Ribeira xa loce o selo de Mercado Excelente, e hoxe recibiu a visita do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado polo director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, e pola alcaldesa, María Sampedro.
Unha distinción que acadaron tamén as prazas de Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume e Carballo, e Galicia avanza cara ao obxectivo de acadar 25 Mercados Excelentes no período de desenvolvemento do Plan estratéxico do comercio 2025-2030.
José González apuntou que todas estas prazas de abastos destacan "pola súa modernidade, innovación e dinamización, sen perder a autenticidade, tradición e trato personalizado, o que lles permite proporcionar ás persoas consumidoras unha ampla variedade de produtos frescos de proximidade e óptima calidade".
Vinte postos de venda e servizo de restauración
No caso ribeirense, salientou que conta cunha vintena de postos de venda de peixes e mariscos, produtos cárnicos, conxelados, froitas e verduras, panadaría e pastelaría ou produtos gourmet. Conta tamén con oferta complementaria de restauración —incluído o servizo de cociña empregando produtos do mercado e o de comida para levar— e con espazo para a celebración de eventos, cursos, presentacións e calquera outro tipo de actividade dinamizadora.
O conselleiro puxo en valor este mercado, situado no corazón do municipio de Ribeira, "non só como punto de encontro para a veciñanza e as persoas visitantes, senón tamén pola súa ampla oferta comercial entre a que resalta o produto procedente da ría de Arousa, ademais das carnes, froitas, verduras e outros alimentos típicos da comarca".
Engadiu que a súa situación próxima ao paseo marítimo e aos núcleos de actividade comercial "favorece o acceso e facilita que a praza se manteña como un eixe de dinamización socioeconómica".
Diagnose e estudo de mercado
Lembrou que a Xunta vén apoiando estas instalacións desde a súa construción. A última axuda concedida para a realización dunha diagnose e estudo de mercado sobre a praza. O obxectivo, dixo, "é avanzar cara a un modelo de excelencia que sirva como referente de calidade, innovación e compromiso coa cidadanía, baseándose en principios como a sustentabilidade ou a competitividade".
José González recordou que o Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030 fixa como un dos seus obxectivos consolidar as preto de cen prazas de abastos existentes en Galicia "como puntos neurálxicos da comercialización de produtos frescos de proximidade, ademais de como centros de actividades complementarias que inciden de xeito decidido na dinamización das vilas e cidades galegas".
Dentro desa filosofía, a Xunta promove outras iniciativas como Prato de Mercado, que busca potenciar a promoción das prazas de abastos a través da cociña galega, poñendo en valor a estreita conexión da gastronomía e da hostalería cos mercados.
- Subastan 34 viviendas de una urbanización de Palmeira, a 250 metros de la playa, desde cien mil euros
- Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
- Santiago se entrega a la magia de San Xoán entre cientos de cacharelas repartidas por la ciudad
- Bombazo en el Compos: el presidente Agrasar anuncia una nueva etapa para el club
- Santiago se lanza en masa a comprar ventiladores con la ola de calor: 'En un día atendemos como mínimo a 80 personas, los almacenes se están vaciando
- Santiago se suma al calzado barefoot: zapatos respetuosos para caminar de forma natural
- Negreira vuelve al Románico con antorchas, dragones y cambio de fecha para despedir junio
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño