Sona Jobarteh, Siobhán Armstrong, Maeve Gilchrist y Park Stickney en el Noia Harp Fest

La décimo tercera edición del festival Noia Harp Fest convertirá, un año más, a la villa noiesa en punto de encuentro internacional del arpa del 29 de julio al 1 de agosto.

Enmarcado en la programación de los Conciertos del Xacobeo, reunirá a destacadas figuras del panorama internacional junto a creadoras e intérpretes gallegas en una cita que combina tradición, innovación y creación contemporánea.

A lo largo de cuatro jornadas, Noia acogerá artistas procedentes de Europa, América, África y Galicia en espacios patrimoniales y culturales emblemáticos de la villa.

El cartel de 2026 está encabezado por tres de las artistas más destacadas del panorama internacional actual: la gambiana-británica Sona Jobarteh, la irlandesa Siobhán Armstrong y la escocesa Maeve Gilchrist. La representación internacional se completará con el estadounidense Park Stickney, conocido por su aportación a la incorporación del arpa al lenguaje del jazz.

De Gambia a Noia

Sona Jobarteh, primera mujer solista de kora, pertenece a uno de los grandes linajes tradicionales de griots de África Occidental y ofrecerá en Noia una de sus escasas actuaciones en la Península Ibérica.

Siobhán Armstrong, considerada la máxima autoridad mundial en la interpretación del arpa histórica gaélica, ha sido fundamental en la recuperación de un patrimonio musical que forma parte de la identidad cultural de Irlanda, y Maeve Gilchrist es una de las intérpretes más innovadoras de la actualidad, reconocida internacionalmente por su capacidad para expandir los límites del arpa celta mediante la fusión del folclore tradicional con el jazz y la improvisación contemporánea.

Producciones propias

Junto a estos nombres, el festival apostará por producciones creadas específicamente para esta edición. Entre ellas figura un espectáculo que reunirá a la arpista Beatriz Martínez y a la artista electrónica Acacia Ojea, así como una propuesta en la que la Banda del Noia Harp Fest reinterpretará composiciones de la cantautora gallega Su Garrido Pombo con arreglos para arpa realizados por Rodrigo Romaní.

Entre los estrenos destacan los de la valenciana Neleta Ortiz y el violonchelista Thomas Piel, que interpretarán por primera vez en España una obra del compositor italiano Enrico Mainardi, mientras que la Real Filharmonía de Galicia estrenará el 29 de julio Alén do azul, pieza del compositor coruñés Teo Montero Rey galardonada con el Premio Internacional de Composición Portus Apostoli 2025.

Coincidiendo con la presentación del festival, la organización abrió además la convocatoria de la próxima edición de este certamen de composición, impulsado para ampliar el repertorio contemporáneo para arpa y orquesta.

Réplicas de instrumentos medievales

Más allá de la programación musical, el Noia Harp Fest mantendrá su vertiente patrimonial con un concierto protagonizado por Manuel Vilas y el conjunto Entrebescant con réplicas de instrumentos medievales, representados en la arquivolta de la iglesia de San Martiño de Noia.

El evento reservará asimismo un espacio para la formación de nuevos intérpretes a través del V Encontro de Escolas e Alumnado de Arpa de Galicia, en el que participarán más de una veintena de estudiantes procedentes de cinco centros gallegos.

Escenarios emblemáticos

Los conciertos se desarrollarán en distintos espacios patrimoniales de la villa, entre ellos el Teatro Coliseo Noela, el Liceo de Noia, las iglesias de Santa María A Nova y San Francisco, así como la Praza do Tapal.

El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde de Noia, Fran Pérez; el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y Alba Barreiro, Beatriz Martínez y Rodrigo Romaní, de la Asociación Cultural Noia Harp Fest, entre otros.

Excelencia artística y proyección internacional

Merelles destacó que el Noia Harp Fest "ejemplifica a la perfección los valores que promovemos a través de los Conciertos del Xacobeo: excelencia artística, proyección internacional, innovación y conexión con el patrimonio".

Hablamos de un evento, añadió, "que crece edición tras edición y que contribuye a posicionar Noia como un destino musical de referencia durante el verano gallego, generando además un importante retorno para la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local".