La subasta de 34 viviendas de Palmeira desata pasiones entre veraneantes e inversores: "Ese residencial es un chollo"

La subasta de 34 viviendas de la urbanización Residencial Playa Linda de Palmeira (Ribeira) está causando furor. "Y desde que se publicitó en EL CORREO GALLEGO, más", dicen entre risas desde la sociedad inmobiliaria que promueve la puja.

"Recibimos decenas de llamadas al día de personas que se interesan por cómo participar en el proceso (que se está llevando a cabo desde el pasado día 21 a través del portal del Boletín Oficial del Estado y que finalizará el 9 de julio)", añaden.

"Nos preguntan incluso los precios; eso lo hacen algunas personas interesadas en adquirir una segunda residencia en esa zona del Barbanza, que es un importante destino turístico, y que desconocen el proceso de una puja, en el que, obviamente, se define finalmente ese particular", indican desde la inmobiliaria, recordando que el precio de salida es de 100.000 euros. Se subastan además 34 bodegas y 34 plazas de garaje.

Suso Souto

Pero, entre los participantes en la subasta, hay también varios inversores, interesados en adquirir algunas de esas viviendas para luego venderlas... o alquilarlas durante el verano.

"En esa misma urbanización se están alquilando viviendas por entre 8.000 y 10.000 euros para los tres meses de verano", afirman.

Un plus "poco habitual" en Galicia

"Lo que más están valorando del Residencial Playa Linda es que se trata de una urbanización terminada, en buen estado, cerrada, vigilada, céntrica, pero tranquila, con piscina y parque infantil... y habitada", explican.

"Todo eso le da un plus que no es muy habitual en Galicia", añaden.

Y es que la urbanización está formada por 9 bloques de 6 viviendas cada uno, y 20 de ellas están habitadas. De las 54, son 34 las que están a subasta, y hay familias residiendo en los 9 bloques.

"Este es un detalle muy importante, porque , afortunadamente, eso ha permitido que la urbanización estuviese cuidada todos estos años y no presente deficiencias ni desperfectos", indican las mismas fuentes.

Es más: la inmobiliaria ha contratado a una persona para que realice la vigilancia de la urbanización. Entre la vigilancia, el cierre perimetral y la ubicación, ni rastro de okupas desde que en 2009 quebró la promotora.

Pero, si tan atractiva es esta urbanización, ¿por qué no se vendieron en estos 17 años las 34 viviendas que siguen vacías?

"La quiebra de la promotora coincidió con el estallido de la crisis inmobiliaria en 2008, provocada por el colapso del mercado hipotecario y financiero de Estados Unidos y que generó desahucios masivos, quiebras bancarias y una fuerte recesión económica en España y en gran parte del mundo", indican. "Las ventas cayeron en picado", dicen.

"La entonces denominada Caixa Galicia tardó mucho en traspasar esas viviendas a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) que, además, las dejó en un total abandono", sostienen.

Viviendas a estrenar

Pero la subasta está suscitado un gran interés... incluso en el seno de la propia inmobiliaria que la promueve, hasta el punto de que varios de sus agentes aseguran que van a participar en ella.

"Esa urbanización es un chollo. Por una vivienda similar se están pagando en Baiona, Nigrán o Gondomar entre 190.000 y 250.000 euros", aseguran.

Asimismo, influye mucho el hecho de que en la comarca del Barbanza hay escasez de oferta de primera y, sobre todo, de segunda residencia.

Igualmente, desde la inmobiliaria destacan que las de Palmeira "aunque no son de reciente construcción, son viviendas a estrenar".

"Yo me voy a intentar hacer con una; es una buena oportunidad", dice un agente.