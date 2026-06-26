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INCLUSIÓN

Amicos derruba a barreira lingüística para facilitar a inserción laboral de migrantes

O equipo de Inserta2 Ribeira traballa con cen persoas e xa acadou 25 insercións no que vai de ano

Acto de entrega dos diplomas na Casa da Xuventude de Ribeira.

Acto de entrega dos diplomas na Casa da Xuventude de Ribeira. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Casa da Xuventude de Ribeira acolleu o acto de entrega de diplomas ao alumnado participante nun curso de Prevención de Riscos Laborais promovido por Amicos no marco do programa +Emprego Galicia, en colaboración coa Fundación ‘la Caixa’ ao abeiro do programa +Empleo.

O acto contou coa participación das dez persoas formadas, da concelleira de Xuventude de Ribeira, Carmen Pérez; do coordinador da área, Keltoi Cameán; e da delegada de zona de NEXO 8 ETT, Luisa Vidal.

Parte dos participantes no curso promovido por Amicos.

Parte dos participantes no curso promovido por Amicos. / Cedida

A formación foi deseñada especificamente para persoas cun nivel moi básico de español, co obxectivo de facilitarlles os coñecementos necesarios para superar o exame de PRL esixido para incorporarse a postos de traballo na industria da alimentación.

As persoas participantes puideron adquirir competencias fundamentais en materia de seguridade e saúde laboral, eliminando unha das principais barreiras que atopan moitas persoas migrantes e en situación de vulnerabilidade á hora de acceder ao mercado de traballo.

Keltoi Cameán explicou que "este curso naceu dunha necesidade moi concreta que nos trasladaron dende Nexo ETT, empresa aliada da nosa entidade, e que tamén detectamos no noso traballo diario, como é o feito que persoas con ganas de traballar e con oportunidades laborais reais diante, atopaban dificultades para superar unha formación obrigatoria debido á barreira idiomática. O noso obxectivo foi adaptar os contidos e a metodoloxía para que ninguén quedase atrás por ese motivo".

Dúas das participantes coa concelleira e delegada de zona de Nexo 8 ETT.

Dúas das participantes coa concelleira e delegada de zona de Nexo 8 ETT. / Cedida

Pola súa banda, a concelleira de Xuventude sinalou a importancia de iniciativas deste tipo dirixidas ao importante número de persoas migrantes que hai no municipio e que buscan inserilas no mercado laboral. Asemade, explicou o papel do consistorio na difusión e na cesión do local no que Amicos impartiu este e outros cursos dirixidos a colectivos vulnerables.

Durante a xornada fíxose entrega dos diplomas acreditativos e recoñeceuse o esforzo, a constancia e a motivación demostrada polo alumnado ao longo do proceso formativo.

Moitas das persoas participantes atópanse actualmente en itinerarios personalizados de inserción laboral impulsados por Amicos, orientados a facilitar a súa incorporación a sectores con demanda de profesionais na comarca.

Un apoio con resultados

O programa +Emprego Galicia combina orientación laboral, formación e acompañamento individualizado para favorecer a inclusión sociolaboral de persoas con especiais dificultades de acceso ao emprego.

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O equipo de Inserta2 Ribeira está traballando cun total de 100 persoas no marco do programa. Nesta primeira metade do ano, un 80% delas participou nunha ou varias formacións de alta demanda no mercado laboral da zona, e xa se acadaron un total de 25 insercións laborais.

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