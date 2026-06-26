RECEPCIÓN
Barbanza Arousa ofrece gastronomía, patrimonio e mar aos peregrinos de El Camino a Vela
A comitiva chegará mañá a Santiago tras completar a Ruta Mar de Arousa e Río Ulla
A Mancomunidade Barbanza Arousa deu a benvida aos peregrinos da travesía El Camino a Vela que, un ano máis, percorrerán a Ruta Mar de Arousa Río Ulla. Foron recibidos na Pobra do Caramiñal polo alcalde e presidente do ente mancomunado, José Carlos Vidal; a xerente da entidade, Fátima Cachafeiro; concelleiras e representantes de Northmarinas.
Os peregrinos, na súa maioría procedentes de Francia, gozaron dunha visita guiada pola vila, co obxectivo de que "coñezan o territorio e se convirtan en prescritores" manifestou Fátima Cachafeiro.
Despois tivo lugar a recepción institucional e posterior cea con produtos de Barbanza Arousa, poñendo en valor os produtos frescos e en conserva, maridados con viños da IXP Terras do Barbanza e Iria. O acto tivo lugar no restaurante Sisal, distinguido co Sicted.
A travesía El Camino a Vela realízase en grupo para dar a coñecer a experiencia da navegación sustentable na costa norte da península, amosar as características, cultura e gastronomía de cada localidade na que recala, e atraer navegantes nacionais e internacionais, promovendo un modo diferente de facer o Camiño de Santiago.
Plataforma dixital BluePath
Nesta edición o leitmotiv son as profesións azuis, co fin de dar a coñecer ás novas xeracións as oportunidades que ofrece o mar a través da plataforma dixital BluePath https://thebluepath.app/. A comitiva partiu o 9 de xuño de Hondarribia (Guipúzkoa) e chegará a Santiago de Compostela mañá.
A súa estancia en Barbanza Arousa correspóndese cunha das etapas finais desta peregrinación xacobea, que está permitindo aos seus participantes coñecer de primeira man parte do patrimonio, a cultura e a gastronomía do destino.
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